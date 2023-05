Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sonne war zwar etwas lustlos an diesem Sonntag, als Steffi & the Backbeats ordentlich Hits durch den Minigolf-Park am Gelterswoog versprühten. Die Stimmung war dafür jedoch umso sonniger – und die Menschenmenge vor der Bühne stattlich. Von Adele über die Beatles bis hin zu Ed Sheeran lief die Open-Air-Jukebox des Trios auf Hochtouren.

Die Anlage war voll an diesem Nachmittag. Hinten in der Grillhütte wurde ein Kindergeburtstag gefeiert, auf der kleinen Sand-Oase davor wurde sich in den Liegestühlen entspannt und