Endlich Ferien! Sechs Wochen frei heißt es nun für die meisten der 17.692 Schülerinnen und Schüler in Kaiserslautern. 3157 von ihnen besuchten im Schuljahr 2021/22 die Grundschulen in der Stadt, 1339 die Realschulen plus, 1721 die Gesamtschulen, 5052 eines der Lautrer Gymnasien und 268 eine Förderschule. Dazu kommen noch 6155 Schülerinnen und Schüler, die eine der Berufsbildenden Schulen oder die Meisterschule besuchten. Auf unserem Foto – aufgenommen am Freitagvormittag in der Integrierten Gesamtschule Bertha-von-Suttner – freuen sich nicht nur Schüler aus verschiedenen Klassenstufen, sondern auch Lehrer über die Auszeit im Hochsommer.