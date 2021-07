Wer am Samstag, 17. Juli, spannenden, nicht ganz alltäglichen Sport an frischer Luft erleben will, der sollte sich die Südwestdeutsche Meisterschaft im Sommerbiathlon und im Target Sprint nicht entgehen lassen. Der SV Steinwenden-Weltersbach richtet die Meisterschaft an seinem Schützenhaus in der Bergstraße 7 aus

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Parkmöglichkeiten gibt es direkt an der Anlage. Die Meldelisten sind gespickt mit guten Läufern aus Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland und aus ganz Rheinland-Pfalz.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Sommerbiathlon. Alle 30 Sekunden geht ein Athlet auf die Strecke, die zweimal am Schießstand vorbeiführt und jeweils fünf Treffer auf die Klappscheiben fordert. Hier greifen auch viele Eigengewächse des SV Steinwenden ins Geschehen ein, darunter die 14-jährige Jugend-Nationalsportlerin Tessa Dietrich. Sie startet bereits kurz nach 10 Uhr. Etwa Viertel nach zehn fällt der Startschuss für das erste Damen-Ass, für Anita Cruchten von den Vorwaldschützen Renholding (Bayern). Mit Marco Müller geht kurz vor halb elf ein aussichtsreicher Kandidat aus Steinwenden auf die Strecke. Besonders spannend wird es im Target Sprint, wenn sich um 12 Uhr erneut Tessa Dietrich auf die Runden für die Vorläufe macht. Gegen 12.40 Uhr greift dann auch Weltmeister Sven Müller vom SV Steinwenden ins Geschehen ein. Hier wird das Finale gegen 14 Uhr erwartet.