„Strong Roots: Mit starken Wurzeln in die Zukunft“ ist das Motto des ersten Sommerballs der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), der am 10. Juni in der Fruchthalle über die Bühne gehen wird.

Nicht schlecht staunte gestern Bürgermeisterin Beate Kimmel, als eine Abordnung des Unisports zusammen mit Mitgliedern des Pfalztheaters ihr in ihrem Dienstzimmer eine persönliche Einladung dazu überreichte. Mit dabei Ewan Williams, ein aus dem Tanztheaterstück „The Red Thread“ (Der rote Faden) bekannter Tänzer aus Kanada.

Symbolisch zum Thema demonstrierte er zu einer bezaubernden Klangwelt und mit extrem elastischen Körperbewegungen wie stark Wurzeln sein können. Symbolisch und passend zum Ballmotto übergab Sarah Greiner, beim Unisport zuständig für Sport und Events, Kimmel ein Bonsaibäumchen. Mit starken Wurzeln wolle die RPTU in die Zukunft schauen und über sich hinauswachsen, erklärte sie. Kimmel zeigte sich beeindruckt von der ungewöhnlich umgesetzten Einladung und freute sich auf das bevorstehende Ereignis im Juni. Bei den Bewegungen des Tänzers habe ihr der Atem gestockt, lobte sie die Tanzdarbietung. Greiner erinnerte an den letzten Sommerball 2019 unter dem Motto „Develop“, der die Besucher in eine Welt des Fortschritts entführt habe und machte neugierig auf das kommende Ereignis.