In der Innenstadt steht der nächste „Lautrer Sommerabend“ auf dem Programm. Von 17 bis 21 Uhr werden am Donnerstag, 6. Juli, Derrick Alexander & Premier Soul am Altenhof auftreten und R&B & Soul zum Besten geben.

Derrick Darnell Alexander ist ein US-amerikanischer Sänger-Songwriter aus Detroit. Eine Konstante ist geblieben, die sein Leben und seinen musikalischen Erfolg bestimmt: Seine Stimme und sein ausgeprägter Gesangsstil. Durch seine Musik ist Derrick Alexander seit drei Generationen eine feste Größe in den freudigsten Momenten im Leben vieler Menschen.

Über die Sommermonate, vom 1. Juni bis zum 17. August, präsentieren sich an sechs Abenden auf einer mobilen Veranstaltungsbühne verschiedene Künstler im Wechselspiel an verschiedenen Plätzen der Kaiserslauterer Innenstadt. Zu hören gibt es an jedem der sechs Abende eine Formation, die unplugged für gute Laune und lockere Stimmung sorgen soll. Bei angenehmer Atmosphäre können Gäste nach ihrem Einkaufsbummel durch die City dem Musikprogramm lauschen. Für Sommerambiente sorgen auch wieder die Liegestühle, die vor den Bühnen aufgebaut werden. Wie bereits im Vorjahr wird die Konzertreihe über das Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz finanziert.