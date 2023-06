Am Wochenende hatte es die Polizei in Kaiserslautern wieder mehrfach mit fahruntüchtigen Verkehrsteilnehmern zu tun und musste einschreiten. Den traurigen Spitzenwert erreichte in der Nacht zum Samstag ein Angehöriger der US-Streitkräfte. Der 37-jährige Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Auto auf der B270 von Hohenecken in Richtung Gelterswoog. Ein Atemalkoholtest ergab, so die Polizei „sage und schreibe einen Wert von 2,49 Promille“. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm die verständigte Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein. Weiterhin droht dem Verkehrsteilnehmer ein Fahrerlaubnisentzug. Er wurde der US-Militärpolizei überstellt.

Außerdem erinnert die Polizei – erneut – daran, dass auch für Fahrer von E-Scootern dieselben Alkoholgrenzwerte gelten wie für Autofahrer: „Diese beginnen bei 0,5 Promille – bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen schon bei 0,3 Promille. Für Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten sogar 0,0 Promille – sie dürften also unter Alkoholeinfluss nicht fahren.