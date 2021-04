Vom Virus glatt ausgebremst: Die beliebten Sommernächte in Ramstein-Miesenbach waren ja auf Anhieb ein großes Stelldichein. Kleiner Haken bei solch größeren Festen: Angesichts wogender Besuchermassen ist an eine Auflage in diesem so denkwürdigen Sommer 2020 leider gar nicht zu denken. Doch haben die Programm-Macher vom Congress Center Ramstein (CCR) dafür etwas anderes ausgetüftelt: Bis September soll in der neuen „Sommer Lounge“ Konzert-Leben Einkehr halten.

Allerdings mit merklich gebremstem Schaum. Andreas Guhmann grummelt denn auch ein bisschen, wenn er über zu erwartende und erlaubte Besucherzahlen spricht: „Am Mittwoch ist Abnahme, dann weiß ich Genaueres“, sagt der CCR-Geschäftsführer vorm Termin mit den Verwaltungsfachleuten in Sachen Corona-Notverordnung. Na immerhin, gut und gerne 200 Menschen dürften sich wohl – gut verteilt – auf dem neuen Areal am früheren Haus des Bürgers vergnügen, schätzt Guhmann.

Dass auch so viele kommen, dürfte außer Zweifel stehen. „Wir haben es ja gerade erst am Dienstag bekannt gemacht, zwei Tage später sind jetzt schon 80 bis 100 Karten verkauft“, freut sich Andreas Guhmann, wundert sich aber kaum. Die regelmäßigen Wochenend-Sommernächte hatten ja in den vergangenen sechs Jahren mit ihren Motto-Abenden ungleich mehr Besucher nach Ramstein gelockt.

An Abende in gewohnter Form 2020 nicht zu denken

Seit die Veranstaltungsreihe 2014, im Jahr vorm Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein, gezündet worden ist, hatte sich das Angebot großer Resonanz erfreut. Klar, dass auch in diesem Sommer eine Neuauflage fest eingeplant war. Sommernächte, die Siebte aber muss ins Wasser fallen.

Denn für derartige Spaß-Ereignisse ist die Corona-Viruslage noch zu heiß. Die „Sommer Lounge – Kultur vo(r)m CCR“, so der offizielle Titel, bietet nun eine Alternative. Und das ohne vorab festgelegtes Programm. Denn wer in Ramstein wann gastiert, damit rücken die Organisatoren immer erst in der Woche zuvor heraus: „Wir planen sonst gerne weit im Voraus, ich habe ja schon 50 Verträge fürs nächste Jahr hier liegen“, beschreibt Guhmann eine außergewöhnliche Arbeitsweise in außergewöhnlichen Zeiten.

Der Grund ist ein ganz einfacher: Flexibilität sei gefragt, schon mittelfristige Planung mit zu vielen Fragezeichen versehen. „Ich weiß ja nicht, wie die Lage in vier oder acht Wochen ist. Ob wieder alles zurückgefahren werden muss oder ob dann vielleicht sogar Konzerte mit eng stehendem Publikum erlaubt sind “, skizziert der Organisator das Dilemma.

Termin-Flexibilität birgt Vorteil

Also wird kurzfristig angesetzt, dies aber mit Weitblick vorbereitet. Guhmann hat mit seinen Akteuren je zwei Alternativtermine festgelegt, die sich die Künstler denn auch frei halten. Das bringt einen Vorteil mit sich: Der Macher kann nun auch auf andere Umstände reagieren – wobei das Wetter mithin der wichtigste Faktor ist. Sollte eine unerwartete Regenperiode drohen, bleiben Bühne und Platz eben leer.

Ambitioniert ist allerdings, was das CCR im günstigen Falle bieten will: Bis zu drei Veranstaltungen pro Wochenende seien durchaus denkbar.

Kartenverkauf hat organisatorische Gründe

Apropos Platz: Schauplatz des Geschehens ist das neu gestaltete Areal am Zentralen Omnibusbahnhof. Dort, wo jetzt auch der neue Haupteingang zum Congress Center ist, bieten sich nunmehr beste Voraussetzungen. So brauchen, ein Beispiel, die Verantwortlichen einfach nur das Portal zu öffnen, um die großzügig ausgelegten sanitären Einrichtungen im Innern des Hauses zur Verfügung zu stellen.

Mit freiem Eintritt aber funktioniert die Chose nicht. Schon der begrenzten Zahl an Plätzen und der erforderlichen Dokumentation der Besucher-Personalien wegen. Daher müssen Tickets verkauft werden.

Läppische fünf Euro pro Besucher – wobei jeder obendrein ein Freigetränke kredenzt bekommt – seien sicher nicht die Welt und nicht zu viel, ist Guhmann überzeugt. „Das sollte es den Leuten schon wert sein.“ Zumal auch die Künstler entlohnt werden müssten. Einen Hut herumgehen zu lassen und das Risiko an die Musiker weiterzureichen, „das kommt ja für uns überhaupt nicht in Frage“, betont der CCR-Geschäftsführer.

