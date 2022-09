Hat der mutmaßliche Polizistenmörder Andreas S. aus dem Gefängnis heraus den Auftrag erteilt, zwei Zeugen zu verprügeln? Diese Frage könnte am 17. Verhandlungstag beantwortet werden.

Wie die RHEINPFALZ erfuhr, sind zwei handschriftliche Aufträge gefunden worden. Auf diesen Zetteln soll Andreas S. die Namen und Adressen von zwei Zeugen, die ihn im laufenden Prozess belasteten, notiert haben, verbunden mit einem Auftrag in verschlüsselter Form, die beiden Männer „zu vermöbeln“. Wenn der Auftrag erfüllt ist, sollte Andreas S. eine Bestätigung erhalten.

Eine zentrale Rolle hierbei soll der Gefangene M. spielen. Dieser Mann soll wegen Betrugs in Haft sein und im Gefängnis engeren Kontakt mit Andreas S. gepflegt haben.

Andreas S. hatte im laufenden Prozess in Kaiserslautern eingeräumt, seine Prozessakte Mitgefangenen als Lesestoff zur Verfügung gestellt zu haben. Er soll sie unter anderem M. gegeben haben.

Dem Vernehmen nach hat Andreas S. seine Akte nicht aus Gefälligkeit weitergegeben, sondern eine Gegenleistung verlangt: das Einschüchtern von Zeugen. M. schien ihm für diesen Zweck geeignet, weil er sich als gesetzesloser Rocker gebe und deren Gehabe an den Tag lege. Es heißt, dass M. das Zeichen „1 %“ als Tattoo oder Aufnäher trage. Mit diesem Zeichen hat es folgende Bewandtnis: Nach einem Vorfall in der Stadt Hollister in Kalifornien im Jahr 1947 hatte die Motorradfahrervereinigung der USA reklamiert, dass es sich bei 99 Prozent aller Motorradfahrer um rechtschaffene und friedliche Bürger handele. Seither tragen in den USA diejenigen, die sich nicht zu diesen 99 Prozent zählen, eben das Abzeichen „1 %“ .

Der Darstellung zufolge soll M. seinem Mithäftling Andreas S. gesagt haben, dass er Freunde außerhalb des Gefängnisses habe, die den Auftrag, Zeugen einzuschüchtern, erfüllen. Dazu kam es aber wohl nicht. Denn M. soll die Prozessakte nicht nur gelesen, sondern darin enthaltene Fotos der Leiche der erschossenen Polizistin an Dritte weitergegeben haben. Davon bekam die Staatsgewalt Wind und fand bei der Beschlagnahme der Fotos offenbar auch die Aufträge von Andreas S.

Der 17. Verhandlungstag, der am heutigen Mittwoch um 13 Uhr beginnt, könnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Denn offenbar ist der Häftling M. für heute als Zeuge geladen. Abgesehen davon steht heute die Vernehmung des Mitangeklagten Florian V. zum Tatablauf an. Einem Gerichtssprecher zufolge kann ganz normal verhandelt werden, denn der zwischenzeitlich erkrankte Gutachter ist genesen und kann wieder an der Verhandlung teilnehmen.