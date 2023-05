Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als 30 Jahren startet in Dansenberg ein Solidaritätslauf zugunsten eines Kinderheims in Chile. Die Dansenbergerin Beatrix Loos war es, die in jungen Jahren den Grundstein für sozial benachteiligte Kinder in San Pedro gelegt hat und Jugendlichen bis heute durch schulische Bildung und berufliche Ausbildung ein selbstständiges Leben ermöglicht.

Dieses Jahr seien die Spenden für die Erweiterung der Schule um einen Berufsschulzweig für landwirtschaftliche Berufe bestimmt, sagt Ursula Loos, die Mutter von Beatrix, die den Solidaritätslauf