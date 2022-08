Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion. Den Jahrestag nahmen in Kaiserslautern und in der Umgebung lebende ukrainische Flüchtlinge zum Anlass, am Mittwochabend eine Solidaritätskundgebung auf dem Stiftsplatz zu organisieren. Wie David Lyle, Geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Westpfalz, mitteilte, trafen sich ungefähr 130 Menschen in festlicher Kleidung, um am Unabhängigkeitstag ihrem Land die Treue zu zeigen, aber auch sich bei den deutschen Bürgerinnen und Bürger für die Gastfreundlichkeit und Unterstützung zu bedanken. Das Treffen sei von spielenden Kindern und singenden Menschen geprägt gewesen, so Lyle. Die Nationalhymne wurde von der ukrainischen Opernsängerin Tetiana Yesypova gesungen und von allen Anwesenden lautstark begleitet. Am Ende der Veranstaltung, gegen 19.30 Uhr, wurde eine Menschenkette um den Stiftsplatz gebildet, alle standen Hand in Hand, sangen nochmals zu Abschied die Nationalhymne ihres Landes.