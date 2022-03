Vielerorts werden Zeichen für den Frieden gesetzt. Auch die TU verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine und beleuchtet ihr Parkhaus in Blau-Gelb. „Wissenschaft ist weltoffen, sie lebt von freiheitlichem und grenzüberschreitendem Diskurs“, schreibt die Uni und solidarisiert sich „mit den Menschen vor Ort – insbesondere mit unseren Studierenden, Kooperationspartnern und Freunden in und aus der Ukraine“. Die Stadt Kaiserslautern richtet im ehemaligen Zoar-Heim eine Unterkunft für Geflüchtete ein; auch das Bürger-Büsing-Haus ist als Notunterkunft in Planung. Unter Telefon 0631 / 365-1045 (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr) oder per E-Mail unter notversorgung@kaiserslautern.de beantwortet die Stadtverwaltung Fragen zu Sachspenden.