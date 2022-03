Friedenslieder waren es, zu denen sich die Menschen am Dienstagabend in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Dansenberg versammelt hatten und in die sie gemeinsam mit Hans-Jürgen Gayer und seiner Gitarre einstimmten.

„Mit unserem Singen für den Frieden wollen wir uns mit den Menschen in der Ukraine solidarisieren, ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind und auch ganz konkrete Hilfe organisieren“, so Justin Fischer, Vorsitzender des Gemeindeausschusses. Zusammen mit der protestantischen Kirchengemeinde und der Ortsgemeinde Dansenberg hatte er zum Singen von Friedensliedern eingeladen.

Wegen anhaltendem Regen wurde die Veranstaltung in die Kirche verlegt. Groß war der Zuspruch, gesungen wurden bekannte Lieder aus den 1960er Jahren wie „Sag mir, wo die Blumen sind“, „We shall overcome“, Joan Baez’ „Donna, Donna“ und Bob Dylans „Blowin’ in the wind“.

„Wir haben Krieg in Europa, und wir sind, wenn auch nicht direkt militärisch in vielfältiger Weise beteiligt. Wir erleben, dass Menschen in der Ukraine für Freiheit und Demokratie alles riskieren. Und wir merken, dass Freiheit, Demokratie und friedliches Miteinander keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern Werte, für die man sich einsetzen muss“, sagte Fischer.

„Sie sind nicht alleine“, wandte sich Daniela Kissel von der protestantischen Gemeinde an anwesende Menschen aus der Ukraine. Für Samstag, 15 Uhr, lud sie ins katholische Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen ein. „Wir wollen gemeinsam Zeit verbringen, uns kennenlernen und ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Ideen und Anregungen, Menschen aus der Ukraine zu helfen.“ Mit „Dona nobis pacem“, war der gemeinsame Ruf nach Frieden gegen Ende der Veranstaltung nicht zu überhören.