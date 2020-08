Weil er sich Sorgen um seine Mutter macht, hat sich ein junger Mann am Dienstag bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 22-Jährigen ist seine Mutter gerade dabei, einem Betrüger auf den Leim zu gehen. Im Frühjahr ist mit einer ähnlichen Masche eine Frau aus Kaiserslautern um fast 30.000 betrogen worden.

Die Mutter des 22-Jährigen habe vor einigen Wochen über das Internet Kontakt zu einem Mann bekommen und sich in ihn verliebt. Zu einem Treffen sei es zwar noch nie gekommen, aber er habe ihr schon einen Heiratsantrag gemacht, so die Polizei. Angeblich stecke der Mann in Afrika fest, und die Mutter des 22-Jährigen habe deswegen schon mehrfach Geld überwiesen. Die Betrugsmasche würde sie nicht erkennen, weil sie zu verliebt sei.

Dem jungen Mann wurden von den Polizeibeamten Verhaltenstipps gegeben und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Ob die Frau den Warnungen der Polizeibeamten mehr Glauben schenkt, wird sich zeigen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Der Betrug mit vorgetäuschter Liebe ist ein bekanntes Phänomen – und gerade in Zeiten von Sozialen Netzwerken und Dating-Plattformen im Internet in allen Altersklassen weit verbreitet. Über Online-Chats wird bei neuen Bekanntschaften Vertrauen aufgebaut und schnell die „große Liebe“ versprochen. Aber spätestens wenn der neue „Lover“ vorgibt, ganz dringend und ganz schnell Bargeld zu benötigen, weil er in der Klemme steckt, sollten Betroffene hellhörig werden. Im Frühjahr hat eine Frau aus Kaiserslautern bei der Polizei Anzeige erstattet, weil Sie einem Heiratsschwindler nach und nach fast 30.000 Euro geschickt hatte.

Die Polizei rät deshalb: Solange die Bekanntschaft rein virtuell ist und man dem Gegenüber noch nie „im echten Leben“ begegnet ist, sollten Geldforderungen ignoriert werden. „Auch wenn Sie noch zweifeln und nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem ,Liebsten’ tatsächlich um einen Betrüger handelt: Holen Sie sich Hilfe und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei“, so eine Sprecherin der Polizei.

