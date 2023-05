Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Software-Lösungen treffen auf Maschinenbau: Das Fraunhofer-IESE arbeitet seit dem Frühjahr gemeinsam mit einer kanadischen Universität und einem zweiten Fraunhofer-Institut in Deutschland daran, der Industrie aufwändigen Prototypen-Bau zu ersparen. Der wird verfeinert und kurzerhand in die virtuelle Welt verlagert. Das hat auch Folgen für die Prozesse, die in der Industrie normalerweise ablaufen und derzeit einen großen Wandel erfahren.

Im April 2022 haben das in Kaiserslautern ansässige Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE), eine Abteilung der Universität von British Columbia