Die CDU hat ihre Liste für die Wahl des Ortsgemeinderates am 9. Juni zusammengestellt. Die 20 Kandidaten und vier Ersatzkandidaten wurden am Montagabend in der Mitgliederversammlung gewählt. Angeführt wird die Liste von Ortsbürgermeisterkandidat Jochen Kassel. Es folgen Ratsmitglieder, aber auch viele neue Gesichter. Die Liste bis Platz 20: 1. Jochen Kassel, 2. Alexander Huhn, 3. Anne Blauth, 4. Hans-Joachim Wirsching, 5. Tonio Schirra, 6. Susanne Schäfer, 7. Christopher Arthen, 8. Rico Fini, 9. Sascha Weiske, 10. Katharina Hammann, 11. Jan Große, 12. Eva Kress-Schirra, 13. Filippo Anzallo, 14. Thomas Halfmann, 15. Lina Friedel, 16. Walter Karfusehr, 17. Lisa Baumgärtner, 18. Christian Raddatz, 19. Reinhard Gansmüller und 20. Cornelia Blauth. Derzeit hat die CDU sieben Sitze im Rat.