Die Gruppen sind ausgelost, am Montag geht es los mit der ersten eStadtmeisterschaft in Kaiserslautern. Der FCK startet in einer Knaller-Gruppe mit dem SV Morlautern, TuS Hohenecken und SC Siegelbach, doch auch die übrigen Gruppen versprechen Spannung.

Der VfR Kaiserslautern hatte die Idee, die coronabedingt ausgefallene RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball an der Konsole auszutragen. Das Medienteam des Vereins kümmert sich um die Organisation und hat derzeit alle Hände voll zu tun. Am Samstagabend stand die Auslosung an. Der VfR übertrug sie live auf seinem YouTube-Kanal ErbseTV. Über 100 Fußballfans sahen zu.

Marvin Müller, Coach der A-Jugend des VfR, und Moritz Nicolay, Trainer der zweiten Mannschaft, übernahmen die Moderation, erklärten die Regeln und losten aus, wer in welcher Gruppe antritt.

15 Teams aus Kaiserslautern sind am Start, treten in vier Gruppen an.

Montag bis Freitag 18 Uhr wird die Vorrunde gespielt, einzelne Spiele werden live übertragen. Auch einige Vereine streamen die Spiele.

Am Samstag gehen die Zweiten und Ersten der jeweiligen Gruppen in die Zwischenrunde, die Gruppensieger ziehen in die Endspiele ein. Ab 15.30 Uhr läuft die Liveübertragung auf ErbseTV, für 18.30 Uhr ist das erste Halbfinale angesetzt, gegen 20.15 Uhr ist das Finale geplant.

Die RHEINPFALZ begleitet das Turnier und stiftet den Pokal für den ersten eStadtmeister in Kaiserslautern. Intersport Schlemmer belohnt den Torschützenkönig und das Siegerteam mit Trikots und einem Gutschein. Weitere Details zum Turnier gibt es in der RHEINPFALZ-Ausgabe vom Montag.

So spielen sie



Gruppe A

SG Eintracht Kaiserslautern

FC Erlenbach

VfR Kaiserslautern

VfL Kaiserslautern

Gruppe B

TSG Kaiserslautern

SV Mölschbach

Fatihspor Kaiserslautern

TuS Erfenbach

Gruppe C

SV Morlautern

TuS Hohenecken

SC Siegelbach

1. FC Kaiserslautern

Gruppe D

FC Shqiponja Kaiserslautern

SV Wiesenthalerhof

1. FCK Portugiesen