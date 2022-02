Jahr für Jahr sucht die RHEINPFALZ Kaiserslautern die erfolgreichsten Sportler und Teams des Jahres, schlägt Kandidaten vor und lässt die Leser abstimmen, wer den Sieg am meisten verdient hat. Auf drei Sonderseiten in der RHEINPFALZ stellen wir die Kandidaten vor, am 19. Februar gibt es noch mal eine Übersichtsseite. Dann startet auch die Wahl, die bis 13. März läuft. Abgestimmt werden kann auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kaiserslautern, wo noch mal alle Kandidatenporträts zu finden sein werden, und per Papiercoupon.