Beim Tag der offenen Tür in der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie können Interessierte nicht nur das Alte Stadthaus am St.-Martins-Platz besuchen: Die neue Zweigstelle am Unionsplatz wird an diesem Tag eingeweiht.

Die neue Zweigstelle in der Martin-Luther-Straße 8 wird am Samstag, 9. November, um 9.30 Uhr von Bürgermeister und Kulturdezernent Manfred Schulz feierlich eröffnet. Zum ersten Mal in fast fünf Jahrzehnten Geschichte der Musikschule können an diesem Tag der offenen Tür zwei Standorte besucht werden. In der neuen Zweigstelle finden die Tanzabteilung und das neue Musiktherapie-Angebot ihr Zuhause. Zudem gibt es dort zahlreiche Unterrichtsräume für Instrumente wie Harfe, Gesang, Kontrabass, Gitarre, Block- und Querflöte, Klavier und Cello.

Kinderbetreuung und Hüpfburg

Von 10 bis 14 Uhr können Besucher die Bands und Ensembles der Musikschule entdecken, verschiedene Instrumente ausprobieren und Lehrkräfte kennenlernen. Die Musikschule präsentiert ihr Angebot für alle Altersgruppen, von Kleinkindern bis zu Senioren. Ob Klassik, Rock, Pop, Jazz oder Tanz, jeder kann sich ein individuelles Schnupperpaket zusammenstellen.

Neben Kaffee und Kuchen gibt es eine Kinderbetreuung mit Instrumente-Basteln. Erstmals wird im Innenhof der Musikschule am Martinsplatz eine Hüpfburg aufgebaut. Dies soll Eltern Gelegenheit geben, ungestört ihre musikalischen Seiten zu entdecken.