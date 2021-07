Sie hängen leuchtend blau bei Wind und Wetter auf dem Spielplatz im Stadtpark: zwei völlig unbenutzte Ringe. Was man daran üben könnte? Einen Klimmzug. Oder sich einfach mal „aushängen“ nach einem langen Arbeitstag, das wäre angenehm und eine Wohltat für die Wirbelsäule.

„Der Klimmzug ist eine der effektivsten Übungen für den Oberkörper – dummerweise aber auch eine der härtesten. Er ist definitiv ein Oberkörper-Allrounder und sorgt für einen starken Rücken, trainierte Arme, definierte Schultern und ein effizientes Zusammenspiel dieser Körperregionen“, sagt Physiotherapeutin Jennifer Höning und gibt folgende Tipps:

Die Griffweite und die Griffart entscheiden darüber, welche Muskeln besonders aktiviert werden und den Hauptteil der Arbeit übernehmen. Ein guter Start ist es, mit dem schulterweiten Untergriff zu beginnen: Hierbei greifst Du die Stange von unten, das heißt die Handinnenflächen zeigen zu Dir. Beim Untergriff wird der Bizeps stärker aktiviert – die Armbewegung ist einem Bizepscurl (Armbeugen mit Kurzhanteln) sehr ähnlich. Der Latissimus (der breite Rückenmuskel) ist ebenfalls an der Bewegung beteiligt.

Langsam rantasten

Es ist keine Schande, sich gegenseitig zu helfen. Wichtig ist, eine Vorstellung von der Bewegung zu bekommen und erst mal sich selbst oben zu halten. Du möchtest Deinen ersten Klimmzug schaffen? Dann warte nicht länger, sondern packe es an. „Taste Dich langsam an den Klimmzug heran“, empfiehlt die Bewegungsmanagerin. Das kann auch erst mal nur ein einfaches „Aushängen“ des Körpers nach einem langen Arbeitstag sein. Dazu hältst Du Dich an einem Ring fest und lässt Dich – ohne dass die Füße den Boden berühren – pendeln. Beim nächsten Mal versuchst Du Dich mal, ein Stückchen hochzuziehen – vielleicht mit Hilfe eines Partners, der Dich mit hochhebt. Und irgendwann klappt es dann mit dem ersten Klimmzug.

DIE SERIE

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.