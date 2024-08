Die Schlosskaserne und der Maxplatz mussten einst dem Bau des Rathauses weichen. Nach Diskussionen seit Mitte der 1950er Jahre beschloss der Stadtrat am 12. Januar 1960, den Bau eines neuen Rathauses auszuschreiben. Wegen unterschiedlicher Ansichten über Größe und Gestaltung kam es dazu jedoch erst Anfang 1963.

Über die Lage des Rathauses war man sich einig: Karolingischer Königshof, Barbarossaburg, Casimir-Schloss, Königlich-Bayerisches Zuchthaus, Brauerei Wächter, „Schloss“-Kaserne, neues Rathaus. So lautet die über tausendjährige Geschichte dieses felsigen Areals mitten im sumpfigen Tal der Lauter. Den Rathaus-Grundstein legte die Stadt am 3. Juli 1964, vor 60 Jahren. Richtfest war im September 1965. Der Bezug des Hochhauses begann am 4. Dezember 1967.

Zu dieser Zeit war das Gebäude das höchste Rathaus der Bundesrepublik. Unser aktuelles Foto zeigt die Nordseite des Hochhauses. Dem gegenüber steht ein Abrissfoto der Nordseite der Schlosskaserne vom März 1962. Den 22-stöckigen Sichtbetonbau des neuen Rathauses beschrieb die Süddeutsche Bauzeitung am 29. November 1968 als „Stadtkrone und beispielhafte Lösung für ein bürgerfreundliches Rathaus“. Das Gebäude ist als denkmalwürdiges Objekt klassifiziert, steht aber nicht unter Denkmalschutz.

Vom Gefängnis zur Kaserne

Noch ein Blick in die Geschichte: Die bayerische Regierung errichtete 1821 in Kaiserslautern ein „Centralgefängnis“ für die Pfalz, das ab 1867 als Zuchthaus geführt wurde. Der Gefängniskomplex nahm das gesamte Rathausareal ein, auch den heutigen Willy-Brandt-Platz. „Durch allerhöchsten Erlass vom 11. Februar 1909 wird die königliche Strafanstalt Kaiserslautern mit dem 30. Juni 1909 aufgelöst“, stand am 14. März 1909 in den Kaiserslauterer Zeitungen. Die Gefängnis-Verwaltungsgebäude dienten im Ersten Weltkrieg als Kaserne, daher die Bezeichnung „Schlosskaserne“.

Das letzte Gefängnis-Verwaltungsgebäude, die Schlosskaserne, wurde in den 1960er Jahren abgerissen. In diesen Gebäuden waren seit 1955 Diensträume der Stadtverwaltung, das „Stadthaus III“ untergebracht. Der Maxplatz war einer der ältesten Plätze der Stadt. Wegen des Rathausbaus wurde die Fläche auf der Nordseite des Neubaus – ungefähr am Parkplatz Nord des Rathauses – in Anspruch genommen.