Im Freizeitbad am Gelterswoog rückt die „heiße“ Badephase näher – und damit drängen sich die üblichen Fragen auf. Was ist neu? Wie steht es um den Pegel? Und was macht eigentlich der „bissige Hecht“? Ein Besuch an Lauterns beliebtestem See.

Hier noch das bisschen Treibholz, danach das Unkraut dort, dann war’s das, sagt Peter Wirrer und wischt mit der Hand durch die Luft. „Alles ist da, wir sind vorbereitet.“