Am 22. März wählen die Menschen in Rheinland-Pfalz den Landtag. Im Foyer des Lauterer Rathauses ist seit einigen Wochen das Briefwahlbüro geöffnet. Wie geht das Wählen dort?

Wer zufällig in der Stadt unterwegs ist, vielleicht kurz ins Rathaus muss, kann noch bis zum Freitag vor der Landtagswahl ganz bequem im Rathaus seine Stimmen für die Landtagswahl abgeben – per Briefwahl. Doch wie funktioniert das?

Die Briefwahlbüro ist unübersehbar im oberen Foyer des Rathauses aufgebaut, direkt vorm Eingang in den Ratssaal. Ab 8 Uhr sind die Tische besetzt, immer mindestens mit zwei Kräften, berichtet Constanze Augustin, die Leiterin der Gruppe „Statistik und Wahlen“, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wer in Kaiserslautern wohnt und wählen darf, kann sich bequem seine Briefwahl-Unterlagen dort abholen. Oder: seine Stimmen sofort abgeben.

Drei Wahlkabinen stehen im Foyer bereit. Im Vordergrund: die Wahlurne. Foto: Andreas Sebald

Der Platz ist gut gewählt, seit den Corona-Tagen – Landtagswahl 2021 – ist das Briefwahlbüro im Rathaus-Foyer zu finden. „Wir zeigen Präsenz, erinnern damit auch die Leute ans Wählen, die das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben“, sagt Augustin. Nun haben aber die meisten Menschen nicht dauernd ihre Wahlbenachrichtigung dabei. Braucht man auch gar nicht. „Ein Ausweisdokument mit Lichtbild reicht aus.“ Dazu gehören Führerschein, Personalausweis, Reisepass oder Schwerbehindertenausweis. Wichtig: „Die Person muss erkennbar sein.“ Die Wahlbenachrichtigung allein reicht normalerweise aus, lediglich wenn auf den ersten Blick eine gewisse Diskrepanz auftritt, etwa wenn eine relativ jung wirkende Person eine Wahlbenachrichtigung mit einem Geburtsdatum aus den 1940er Jahren dabei hat, dann werde auch mal ein Ausweis verlangt, erklärt Augustin.

Diese Unterlagen bekommt jeder ausgehändigt, der Briefwahl beantragt: Stimmzettel und dazu gehöriger Umschlag (links), den roten Wahlbrief-Umschlag sowie der Wahlschein, auf dem wir eine Angabe unkenntlich gemacht haben. Foto: Andreas Sebald

Ist die Identität geklärt und die Person im Wählerverzeichnis vermerkt, wird ein Wahlschein ausgestellt, der vom Wählenden unterschrieben werden muss. Wer dann daheim wählen möchte, nimmt einfach Wahlschein, Stimmzettel und zwei Umschläge – einen (weiß) für den Stimmzettel, einen (rot) für den Umschlag mit dem Stimmzettel und den Wahlschein – mit und wählt bequem zu Hause. Natürlich können auch Wahlunterlagen für Angehörige mitgenommen werden. Dafür muss aber die entsprechende Vollmachtserklärung auf der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und unterschrieben vorgelegt werden. „Weil es immer wieder passiert: Eine Generalvollmacht reicht nicht aus“, unterstreicht Augustin.

Wer daheim wählt, sollte seinen Wahlbrief bis Dienstag, 17. März, in die Post geben. Das empfiehlt die stellvertretende Kreiswahlleiterin Constanze Augustin. Foto: Andreas Sebald

Der gefüllte rote Umschlag kann dann auf dem Postweg wieder an die Stadt geschickt werden, oder auch im Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. „Die Wahlbriefe, die bis zum Wahlabend, 18 Uhr, bei uns angekommen sind, werden angenommen.“ Wer seinen Wahlbrief in einen gelben Postbriefkasten wirft, sollte das bis zum Dienstag, 17. März, getan haben. „Das ist die Empfehlung, die wir geben“, sagt Augustin, die auch als stellvertretende Kreiswahlleiterin fungiert.

Damit klar ist, was am Eingang zum Ratssaal im Rathaus aufgebaut ist: ein Schild mit der Aufschrift »Briefwahlbüro«. Foto: Andreas Sebald

Wer die Wahl gleich erledigen will, kann das auch vor Ort im Foyer tun. Drei Wahlkabinen sind aufgebaut, davor steht die Urne, in die die Wahlbriefe im Anschluss ans Wählen eingeworfen werden. Wer seine beiden Kreuzchen auf dem Stimmzettel gemacht hat, packt den Zettel in den dazu gehörigen Umschlag. Dieser wandert dann, zusammen mit dem Wahlschein, in den roten Umschlag. In den Wahlkabinen liege alles bereit, Kugelschreiber und auch Klebestifte, um die beiden Umschläge ordentlich zu verkleben, sagt Augustin.

Auf dem Weg aus der Kabine steht dann die Wahlurne, in die der rote Umschlag eingeworfen wird. Schon ist die Wahl erledigt. Rund 100 Menschen kommen jeden Tag und füllen ihren Stimmzettel direkt im Rathaus-Foyer aus. „Kurz nachdem wir die Wahlbenachrichtigungen verschickt hatten, waren es ein paar mehr.“ Am vergangenen Mittwoch können sich die Bediensteten im Briefwahlbüro nicht über mangelnde Arbeit beschweren. Der Strom an Wählerinnen und Wählern reißt nicht ab.

So sehen die Stimmzettel für die beiden Wahlkreise in Kaiserslautern aus, 44 und 45. Mit dem rechts oben fehlenden Eck hat es eine besondere Bewandtnis. Foto: Andreas Sebald

Zur Sache: Warum bei den Stimmzetteln eine Ecke fehlt

Wer die Stimmzettel zur Wahl vor sich ausbreitet, stellt schnell fest, dass die rechte obere Ecke fehlt. Das sei keine unzulässige Markierung, erklärt die stellvertretende Kreiswahlleiterin, sondern eine für sehbehinderte Menschen wichtige Hilfe, um eigenständig wählen zu können. Blinde und Sehbehinderte nutzen eine Schablone. Darauf sind die entsprechenden Namen und Parteien an den richtigen Stellen in Blindenschrift vermerkt, so dass die Kreuze an den gewünschten Stellen gemacht werden können. Die fehlende, rechte obere Ecke auf dem Stimmzettel dient zur Orientierung, damit der Zettel richtig in die Schablone eingelegt werden kann – und die Kreuze nicht auf der Rückseite gemacht werden und der Stimmzettel dadurch ungültig wird, erklärt Augustin. „Es ist ein Hilfsmittel, keine Markierung“, unterstreicht Augustin.

Die Pfeile weisen den Weg. Wer ins untere Rathaus-Foyer tritt, sieht gleicht, dass das Briefwahlbüro im oberen Foyer untergebracht ist. Foto: Andreas Sebald

Info

Das Briefwahlbüro im Rathaus ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bis 18 Uhr, freitags nur bis 12 Uhr. Am Freitag vor der Wahl, 20. März, ist das Büro von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Für Notfälle – wenn bestellte Unterlagen beispielsweise nicht angekommen sind – ist am Samstag, 21. März, im Bürgercenter zwischen 9 und 12 Uhr ein Briefwahlbüro geöffnet. Das Briefwahlbüro ist per Mail an briefwahl@kaiserslautern.de zu erreichen und auch per Telefon 0631 365-1125.



Zahlen und Fakten

In Kaiserslautern sind rund 66.000 Menschen bei den anstehenden Landtagswahlen wahlberechtigt. Kaiserslautern ist unterteilt in zwei Wahlkreise, 44 und 45. Zum Wahlkreis 44 gehört quasi die komplette Innenstadt – ohne Betzenberg und Lämmchesberg/Uni-Wohnstadt – und der Stadtteil Hohenecken. Im Wahlkreis 45 sind die Bewohner der Stadtteile Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie Betzenberg und Lämmchesberg/Uni-Wohnstadt zur Wahl aufgerufen. Dazu kommen noch die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Otterbach-Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) und aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Verbandsgemeinde Lambrecht. Die wahlberechtigten Kaiserslauterer verteilen sich ungefähr im Verhältnis 2:1 auf die beiden Wahlkreise, etwa 44.000 Lautrer wählen im Wahlkreis 44, rund 22.000 im Wahlkreis 45. Bis zum Mittag des 11. März waren beim Briefwahlbüro rund 16.000 Anträge für Briefwahl eingegangen.