Denn vom 28. bis 30. Mai wird in Kaiserslautern der Landesentscheid für die Deutschsprachigen Poetry-Slam Meisterschaften 2026 stattfinden.

Es darf wieder meisterhaft gedichtet, gespittet, philosophiert und auch mal literarisch angeprangert werden. 24 Sprachtalente treten an, um in vier Wettbewerbsrunden zu den Besten des Landes gekürt zu werden. Organisiert wird die Landesmeisterschaft vom Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der RPTU Kaiserslautern-Landau in Kooperation mit der Kammgarn. Co-Organisation und Moderation sind Philip Seiler, alias Phriedrich Chiller, und sein Freund und Slam-Kollege Markus Becherer, die einst gemeinsam als das Duo Fabelstapler die Kaiserslauterer Poetry Slam-Szene geprägt haben.

Die Landesmeisterschaft wird sowohl an der RPTU als auch in der Kammgarn abgehalten. Es gibt ein U20-Finale am 28. Mai , 19 Uhr, in Kammgarn, zwei Halbfinal-Runden am Freitag, 29. Mai (RTPU, 17 Uhr, Gebäude 46, Hörsaal HS 46-110 – Kammgarn: 20 Uhr) und am Ende ein großes Finale am Samstag, 30. Mai, im Kasino der Kammgarn. Becherer wird das U-20-Finale sowie das erste Halbfinale an der RPTU moderieren, Chiller das zweite Halbfinale in der Schreinerei und das Finale.

Die Regeln für die Slammer sind einfach: ,„Nur selbstverfasste Texte, sechseinhalb Minuten Redezeit, keine Requisiten oder Kostüme“, klärt Chiller auf. ,,Stilistisch ist alles erlaubt: Lyrik, Comedy, Prosa, Rap, Kurzgeschichte, Wortspiel – kurzum ein märchenhaftes Erlebnis.“

Beim U20-Wettbewerb dabei: die 18-jährige Transperson Luca Eisenbarth aus Zweibrücken. Foto: Wilhelm

Für die Auswahl der Teilnehmenden gab es mehr Kriterien. „Ein Kriterium für das U20-Finale richtet sich nach Auftrittserfahrung sowie Teilnahmen, beziehungsweise Platzierungen an bisherigen U20-Meisterschaften“, sagt Chiller. ,,Dabei hat es sich so ergeben, dass die Teilnehmenden des U-20-Finales Leute sind, die Markus und ich fast alle aus anderen Slams kennen und die eine gute Live-Erfahrung mit sich bringen. Die Meisterschaften sind in jedem Fall eine tolle Plattform zur Vernetzung.“

Beim U20-Finale gibt es für die acht Teilnehmenden kein Mindestalte, so ist eine 16-jährige Slammerin dabei. Der Fairness wegen werden solche Details jedoch dem Publikum nicht verraten. Denn weder das Alter noch die Herkunft innerhalb der Pfalz sollen beim Wettbewerb eine Rolle spielen, nur das Sprachtalent. ,„Natürlich sollten alle Teilnehmenden ihren Geburts- oder Wohnort in Rheinland-Pfalz haben, um für die Landesmeisterschaft qualifiziert zu sein“, so Chiller. ,,Auf der Bühne wird dann lediglich erwähnt, welche städtischen Poetry-Slams aus Rheinland-Pfalz welchen Kandidaten oder Kandidatin zur Meisterschaft geschickt haben“, ergänzt der Moderator ,,das muss dann natürlich nicht immer der tatsächliche Heimatort des jeweiligen Slammers sein.„ So sollen persönliche Präferenzen, Sympathie- oder Bonuspunkte zugunsten einer Stadt ausgeschlossen werden.

Die drei Erstplatzierten des U20-Finales dürfen sich am nächsten Tag beim regulären Halbfinale mit 13 weiteren Kandidaten aus allen Altersstufen messen. Die Halbfinal-Sessions werden in zwei Lager aufgeteilt: das erste findet um 17 Uhr an der RPTU statt, das zweite ab 20 Uhr in der Schreinerei der Kammgarn. Pro Lager treten acht Slammer auf, insgesamt also 16 Halbfinalisten, aus denen am Ende die vier Besten für jedes Halbfinale ermittelt werden. Die Zuordnung der 16 Halbfinal-Plätze wurde beim jüngsten ,,Kamm On“-Poetry-Slam am 1. April vom Publikum ausgelost. Hinzu kommen die drei U20-Gewinner, die auf die verbleibenden Slots verteilt werden.

Moderiert ebenfalls beim Wettbewerb »Reim Land Pfalz«. Markus Becherer Foto: Grohecke

Die vier Sieger aus dem ersten Halbfinale und die vier Sieger aus dem zweiten Halbfinale bilden anschließend das achtköpfige Teilnehmer-Kader für das ,,grande finale„ am Samstag im Kasino. Und dann geht es einen vollen Abend lang rund durch alle möglichen Text-Gattungen, Themen und individuelle Darbietungen. Bis die zwei Landes-Sieger aus acht Finalisten feststehen. Und die erhalten nicht nur einen individuell gestalteten 3D-Druck-Pokal, sondern vor allem einen Startplatz für die Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft 2026 Ende September in Hannover.

Der Clou: Bei allen vier Wettbewerbsrunden für die Landesmeisterschaft werden die Sieger nicht wie bei regulären Poetry-Slams per Applaus-Lautstärke ermittelt. Chiller und sein Team haben sich ein anderes Auswahlverfahren ausgedacht: Jeder Publikumsgast erhält am Eingang einen Stimmzettel und darf während des Wettbewerbs seine Favoriten notieren. ,,Wir machen das absolut basisdemokratisch“, sagt der Slam-Experte. ,,So dürfen alle aus dem Publikum mitentscheiden. Das bedeutet für uns aber auch einen extremen Mehraufwand, da wir die Zettel am Ende alle einsammeln und auswerten müssen. Dafür haben wir freiwillige Helfer aus dem Publikum der Kamm ON!-Poetry-Slams akquirieren können, die zum Dank kostenlosen Eintritt bekommen.

Liveacts mit Musik in den Pausen

Für die Auswertungsphase hat das Orga-Team musikalische Liveacts eingeladen, die die Wartezeit überbrücken sollen. So wird am Donnerstag Anna Luca Ames aus Saarbrücken mit einer gekonnten Mischung aus Rap und Gesang die Laune des Publikums auf Trab halten. Für das Halbfinale 2 am Freitag sowie das Finale am Samstag ist der „Tausendsassa und Hallodri“ Jakob Mayer aus Mannheim gebucht, der bunten „Panne-Pop„ präsentieren wird.

Bei so einer Meisterschaft haben die Teilnehmer große Ambitionen und deshalb auch große Lust, abzuliefern“, weiß Chiller, der als Teil des Fabelstapler-Duos gleich zweimal die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften gewonnen hat. Deshalb dürfen nur neue Texte bei der Meisterschaft präsentiert werden. Es darf auch im Finale nicht der gleiche Text wie im Halbfinale vorgetragen werden.

Zum letzten Mal fand die rheinland-pfälzische Poetry-Slam-Landesmeisterschaft 2015 in Kaiserslautern statt. Dass sie nun zurückkehrt, war für Chiller, Becherer und das Organisationsteam Anlass, das Bundesland Rheinland-Pfalz kurzerhand in ,,Reim-Land-Pfalz„ umzutaufen.