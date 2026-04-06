An den Tagen rund um Ostern ist das Strandbad Gelterswoog fest in Mittelalterhand. Die RHEINPFALZ hat sich unters gewandete Volk gemischt. Ein Rundgang.

„Willkommen zu einem wunderbaren Markt mit Gelage und Feiern! In diesem Sinne, hebt die Hörner!“ Mit gutem Beispiel geht der Mann in schwarzem Fell voran und reißt sein Trinkhorn in die Höhe. „Jubel!“, schlägt ihm die standesgemäße Antwort entgegen.

Es riecht nach Holzfeuer und Gebratenem. Unter hellen Zeltplanen sind die Tafeln mit Trinkhörnern und Holztellern zwischen Schafsfell-gepolsterten Bänken bereitet. Von der Bühne am Seeufer begrüßt Bruder Leonardo das Marktvolk, das sich zahlreich eingefunden hat, mit launigen Worten und sichert mithilfe der „Giftprobe“ die zweifelsfreie Qualität des ausgeschenkten Met. Anschließend eröffnet er mit dem gemeinsamen Zug des Lagervolkes über das Gelände das Markttreiben offiziell. Die Musiker von „Ratz-Fatz und Rübe“ aus Frankfurt bahnen den Weg mit lautstarken Klängen von Sackpfeifen und Trommeln. Zahlreiche Handy-Kameras halten das bunte Bild fest, das der Zug bietet: Tanzweiber mit glitzernden Miedern und vielfarbigen Röcken wissen sich ins Bild zu setzen. Dahinter furchteinflößende Krieger im schwarzen Bärenfell. Allerorten Filz- und Lodenumhänge, Kettenhemden, Leder- und Fell-Gewandung. Auf Besucherseite mischt sich da auch schon mal das ein oder andere elfische Ohr darunter.

Ein Filzhut, fast so groß wie die Trägerin selber

Ein blau-behüteter Pilz zieht seine Kreise rund um die vielfältigen Verkaufsbuden. Als Schutz gegen den böigen Ostwind dient einer Besucherin ein spitzer Filzhut, fast so hoch wie die Trägerin selbst. Als regelrechter Foto-Magnet erweisen sich zwei Orks in stilechtem dunklen Outfit. „Wer hat da jetzt schon wieder auf meinen Mantel getreten?“, beschwert sich ein junger Mann lautstark, während seine Begleiter sich viel mehr für die Auslage des „Berggeist“ interessieren. Hier kann der Mittelalter-Mime von Welt sich stilecht behängen. Ob Horn, Holz oder Knochen, Muschel oder Mineral, der Anbieter aus Kulmbach lässt das Herz besonders der mittelalterlichen Damen höher schlagen. Nebenan gibt es passende Ledertaschen oder Hüftriemen für das obligatorische Trinkhorn, eine Bude weiter finden sich Räucherwerk und Traumfänger mit geschnitzten Tierknochen neben echtem Feenstaub im Glas zum Umhängen.

Kulinarische Ausflüge ausdrücklich erwünscht

Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen. Schmandfladen und Rosinenbrötchen, eine heiße Suppe im Brot oder doch lieber eine Portion Flammlachs frisch vom Grill? Die zahlreichen Besucher genießen das Angebot und lassen sich mal hierhin, mal dahin treiben. Auch wenn der nahezu volle Parkplatz drangvolle Enge vermuten lässt und man am Einlass praktisch fortwährend mit dem Besucherstrom beschäftigt ist – das Gelände am Gelterswoog ist so weitläufig, dass sich an keiner Stelle Gedränge entwickelt.

Stattdessen flaniert man entspannt vorbei am „Rota Fortunae“, dem mittelalterlichen Glücksrad, beobachtet Jörg vom Orkelsfels bei einer Lektion Axtwurf für Anfänger (Merke: Wurfarm immer parallel zum Boden und dann locker aus dem Handgelenk) und staunt über die beeindruckenden Lager von „Walhallas Kriegern“, den „Frostwölfen“, dem „Volk von Godemar“ und „Grimnirs Wölfen“.

„Hey, mögt ihr probieren?“, bietet ein gewandeter Wikinger frisch gebackene Fladen an. „Das Rezept haben wir in der Edda entdeckt, da backt es eine Wikingerin für ihren Mann, der zur See fährt. Wir haben so lange daran herumexperimentiert, bis die Mengenverhältnisse stimmen.“ Und jetzt schmeckt der Mix aus Roggen- und Haferschrot, verfeinert mit Buttermilch und Salz, frisch vom Kohlefeuer tatsächlich richtig lecker. Während wir am Fladen knabbern, berichtet der Wikinger vom Lagerleben, das für „Grimnirs Wölfe“ bereits am Donnerstag mit dem Aufbau startete. Bis Montagabend leben hier rund 20 Menschen gemeinsam Mittelalter so historisch getreu, wie es für den einzelnen möglich und gewollt ist. „Kein Handy-Geraffel, kein Anruf vom Chef – das ist Entspannung pur, da kann man einfach runter kommen“, meint unser Gegenüber und berichtet voller Begeisterung vom abendlichen Lagerleben. „Wenn es dämmert und das Lager nur noch durch Laternen, Kohlebecken und Lagerfeuer erleuchtet wird, da ist man wie in einer anderen Welt.“

Die Zeit vergeht wie im Flug

Bis dahin können sich die Besucher beim kurzweiligen Bühnenprogramm die Zeit vertreiben. Bei Musik und Tanz, Vorstellungen von Gauklern und Zauberern verfliegt die Zeit bis Einbruch der Dunkelheit. Dann erobert LuxArt mit ihrer Feuer-Performance die Bühne – und es kehrt Ruhe ein in der kleinen Zeltstadt an den idyllischen Gestaden des Gelterswoog.