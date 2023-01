Zwei Mädchen mit weißen Winterjacken könnten in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Smartphones am Dienstag in der Burgstraße stehen. Sie kamen laut Polizei einem 19-Jährigen entgegen, kurz danach bemerkte er eine Berührung an seiner Jackentasche. Schließlich musste der Mann feststellen, dass aus der Tasche sein Handy fehlte. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem sind die Mädchen im Alter von circa 16 Jahren aufgefallen? Möglicherweise wurden sie auch im Bereich BBS II in der Martin-Luther-Straße gesehen? Die jungen Frauen könnten Zeuginnen sein oder in Zusammenhang mit der Tat stehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-2150 entgegen.