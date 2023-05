Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derzeit wird auf europäischer Ebene eine Plattform aufgebaut, über die der sichere Austausch sensibler Daten möglich sein soll. Ihr Name: GAIA-X. Was dadurch künftig möglich sein könnte, soll das Projekt smartMA-X an der SmartFactory zeigen. Für sie ist es das größte Projekt bisher – und soll wegweisend für die ganze Welt sein.

Es ist noch gar nicht so lange her, da habe die Havarie eines Containerschiffes im Suezkanal gezeigt, wie anfällig die weltweiten Lieferketten seien, schildert Martin