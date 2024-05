In der Slevogtstraße wird zwischen der Dürerstraße und Käthe-Kollwitz-Straße der Kanal erneuert. Wie die Stadtentwässerung mitteilt, beginnt die Maßnahme voraussichtlich am Montag, 27. Mai, und dauert etwa sieben Monate. In diesem Zeitraum wird die Straße gesperrt. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Fußgänger sind hiervon nicht betroffen. Die Anwohner werden zusätzlich informiert.