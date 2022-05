In Erlenbach sollen die zwei Skulpturen, die die Emmerich-Smola-Musikschule gestiftet hat, mit einem kleinen Fest eingeweiht werden.

Am Samstag, 21. Mai, 15 Uhr, geht es am Standort der Skulpturen, der Grünanlage gegenüber der protestantischen Kirche, los. Mit dem Fest, zu dem alle örtlichen Vereine angeschrieben wurden, hole man nach, was während der Pandemie nicht möglich gewesen sei, so Ortsvorsteher Fritz Henrich.