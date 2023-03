Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leichtigkeit, Kerbung, Unbeständigkeit, Charakterkopf – so benennt der Bildhauer Lilau seine Skulpturen, die er als „temporäre Bewohner“ dem exotischen Reich des Japanischen Gartens an der Lauterstraße überließ. Ein Besuch mit der Frage: Chaos oder Ordnung angesichts traditioneller Ästhetik asiatischer Gartenkunst?

Glitzerndes Aluminium am Eingang, dunkles Holz in steinerner Weggabelung, rot leuchtende Beize im grünen Rondell oder ein scheinbar atmendes Antlitz am Ufer des Teehaus-Sees.