Die schottische Band Skerryvore begeisterte bei ihrem Auftritt im Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn.

Dudelsäcke existieren wohl schon seit Jahrtausenden – zumindest vermutet das die Wissenschaft. Sie haben sich an verschiedenen Orten auf der Welt verbreitet und unterschiedlich entwickelt. Denken wir heute an Dudelsäcke, dann stellen wir uns in der Regel einen klischeehaften Schotten vor, mit Rock und eben jenem Instrument mit Sack und Pfeifen. Manche lieben dieses Klischee und die dazu passende Musik, andere hassen sie. Dazwischen gibt es nicht viel. Dass Musik mit Dudelsäcken allerdings keineswegs eintönig ist und auch heute noch Menschen – auch außerhalb der britischen Insel – begeistern kann, bewiesen Skerryvore bei ihrem Auftritt in der Kammgarn in Kaiserslautern.

Es brauchte nur wenige Lieder zum Aufwärmen, dann hielt es die Zuschauer im zum Teil bestuhlten Kasino der Kammgarn nicht mehr auf ihren Sitzen. Auch wenn sie es versuchten, denn immer wieder setzten sie sich zwischen den Songs hin, nur um dann ruckzuck wieder begeistert aufzustehen und mitzuklatschen. Der Funke war also übergesprungen – neben den Stuhlreihen wurde hier und da auch fleißig das Tanzbein geschwungen. Skerryvores Musik bezeichnet man gerne als „Scot Rock“ oder auch als „Celtic Rock“. Letztlich ist sie eine Mischung aus sanftem Rock und einigen Folk-Elementen. Und die hören keineswegs beim Dudelsack bereits auf. Mal dominiert die Geige, mal das Akkordeon, mal sind es Flöten.

Begeisterung für die Dudelsäcke

Die größten Begeisterungswellen lösten in Kaiserslautern aber immer wieder die beiden Dudelsackspieler aus. Bezeichnend: Martin Gillespie und Scott Wood kamen zu Beginn als letzte auf die Bühne. Die Ehre, die bei den meisten Bands dem Frontmann gebührt, der sich dann nochmal einen Extra-Applaus abholt, gehörte bei Skerryvore bereits den Männern an den Sackpfeifen. Dennoch soll der Fokus nicht nur auf deren Auftritt liegen. Skerryvore lieferte eine schöne Bandbreite an mal ruhigeren, mal schnelleren Songs. Sie luden gleichermaßen zum Tanzen ein, wie auch zum Träumen.

Aktuell befindet sich die Band auf Welt-Tournee, wo sie seit vergangenem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bandbestehen feiern. „Und wo könnte diese Tour besser enden, als in Deutschland“, fragte Sänger Alec Dalgish und sicherte sich die Zustimmung des Publikums. Schon im kommenden Jahr werden die Schotten dann wieder in Kaiserslautern zu Gast sein. Dann, am 20. April 2027, dürfte Skerryvore sicherlich neues Material dabei haben und die nächsten 20 Jahre einläuten. Sicherlich sind dann auch einige der Fans dabei, die es in der Kammgarn schon diesmal nicht auf ihren Sitzen gehalten hat.