Beim KV Bad Langensalza (Samstag, 11.30 Uhr, Kegelbahn am Bahnhof) versucht der Tabellenvierte der DCU-Bundesliga SKC Mehlingen seine Position zu festigen.

Der Gastgeber, der 22 Jahre in der Zweiten Bundesliga Nord antrat, ist wie die Mehlinger durch die Umstrukturierung Neuling in der DCU-Eliteliga. Dort konnten die Thüringer bei nur zwei Siegen und fünf Niederlagen nicht richtig Fuß fassen. An die Sechs-Bahnen-Anlage, auf der die Mehlinger vor einigen Jahren beim DCU-Pokal spielten, haben sie gute Erinnerungen. Trotzdem heißt es mit voller Konzentration an die Aufgabe zu gehen, denn mit Marcus Elstner, Heiko Zenker und Fabian Backhaus hat der Gastgeber drei erfahrene und starke Akteure in seinen Reihen.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sieht Pressewart Wolfgang Heß sein Team auf Augenhöhe. „Am Ende wird wahrscheinlich die Tagesform den Ausschlag geben, wer die Punkte für sich verbuchen kann.“

Wegen der geänderten Corona-Bestimmungen könnte es sein, dass die Mehlinger geschwächt anreisen müssen und sich dadurch die Kräfteverhältnisse ändern. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel, bei mehr als 50 Personen 2G plus.