Nach dem überzeugenden Heimsieg hat der SKC Mehlingen seine erste Saison in der DCU-Bundesliga auf Platz vier beendet. In der Keglerstubb zeigte der Gastgeber nochmals eine gute Leistung und gewann gegen die im Vorfeld höher eingeschätzten Thüringer Gäste mit einer Differenz von 339 Kegel.

DCU-Bundesliga

SKC Mehlingen - KV Bad Langensalza 5675:5336. Nachdem sich das Startpaar Nicolas Reichling (885) und Marc Rahm (914) schwer getan hatte, war die Führung gegen Tomas Machta (941) und Florian Dille (803) nur knapp (55). Doch mit einer Superleistung platzte bei Andreas Rahm (1043, Tagesbester) im Mittelpaar der Knoten. Mit Mario Dietz (949) gegen Rinaldo Schaller (866) und Bendedikt Moritz (891) erhöhte der SKC die Führung auf 290, womit das Spiel schon entschieden war. Im Finale setzte Markus Simon (1010) gegen Fabian Backhaus (926) noch einen Glanzpunkt. David Rahm (874) gegen Heiko Zenker (909) fand nicht ins Spiel, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel. Andreas Rahm, zweiter Sportwart, freute sich riesig: „1043 ist meine Heimbestleistung. Toll, dass es mir gelungen ist, im letzten Spiel noch mal ein Topergebnis zu zeigen. Für das ganze Team ist der vierte Platz im ersten Bundesligajahr ein toller Erfolg, damit konnte im Vorfeld keiner rechnen.“

2. DCU-Bundesliga Nord Frauen

BG Wiesbaden - SKC Viktoria Miesau 2480:2558. Nach diesem glücklichen Sieg hat das Viktoria-Sextett die Chance gewahrt, eventuell doch noch den Titel in den Westrich zu entführen. Nach dem engen Auftakt, bei dem Elvira Guth gegen Sonja Lehmann (392:405) und Monika Hirsch gegen Sandra Guderjahn (438:430) mit 835:830 unterlagen, ließ das Mittelpaar die Puppen tanzen. Regine Michel gegen Karin Köhler/Perdita Reichel (452:401) und Regina Herrmann gegen Sigrid Schlünß (448:455) ließen ihren Gegnerinnen keine Zeit zum Durchatmen und brachten ihr Team mit 39 Kegeln in Führung. Es war aber kein Freibrief für einen Erfolg. Die Anspannung vor dem Finale war groß, und bei den Finalistinnen war Konzentration gefordert. Dank des tollen Ergebnisses von Ann-Kristin Guth gegen Daniela Machwirth (450:374) wurde die Schwäche von Ramona Brych gegen Heike Salewski (378:415) kaschiert, und mit 78 Kegel mehr war der glückliche Erfolg perfekt. „Da wir wussten, um was es ging“, informierte Sportwartin Monika Hirsch, „zeigten wir gleich, dass wir nicht widerstandslos aufgeben, sondern gaben von Anfang contra.“ Jetzt nach dem offiziellen Rundenende sind SKC Monsheim, KV Grünstadt und Viktoria Miesau auf den Plätzen eins bis drei punktgleich. Da wird es wohl einen hart umkämpften Endspurt geben, vermutet Monika Hirsch. Die Entscheidung darüber fällt in den drei nachzuholenden Spielen Viktoria Miesau gegen SKG Bad Soden Salmünster und SKC Monsheim gegen BG Wiesbaden (beide am 3. April) sowie SKG Bad Soden-Salmünster (10. April).

LfV-Regionalliga RLP/Nordbaden

Stolzer Kranz Walldorf - SKC Mehlingen 7:1 (3391:3108). Wie erwartet setzte es für den SKC Mehlingen beim Titelaspiranten SK Walldorf eine klare Niederlage. Das Mehlinger Team hatte einige Ausfälle zu verkraften und blieb deshalb ohne Chance. Bereits im Startpaar zeigte sich die Dominanz der Gastgeber mit Ivan Kovacic gegen Volker Kafitz (3:1, 559:365) und Matthias Müller-Kurth gegen Michael Vollmer (4:0, 587:503) die mit 2:0 und einem Plus von 126 Kegel in Führung gingen. Auch im zweiten Durchgang konnten Alexander Müller gegen Frank Steffan (1:3, 505) und Christian Rahm gegen Dennis Cap (0:4, 520:571) den Walldörfern nichts entgegensetzen. Mit 0:4 und 249 Kegel im Rückstand war das Spiel entschieden. Beim Schlusspaar profitierte Wolfgang Heß gegen Andreas Sawusch (3:1; 548:495) von der Schwäche seines Gegners und holte den Ehrenpunkt. Stefan Scholle gegen Marcus Cap (0:4; 515:602) blieb gegen den Tagesbesten Walldorfer Marcus Cap (602) ohne Chance. Pressewart Wolfgang Heß: „Uns war klar, dass wir hier nicht viel ausrichten können. Ich hätte mir aber einige bessere Ergebnisse gewünscht. Mit meinem Spiel war ich nicht ganz zufrieden, bin aber froh, den Mannschaftspunkt geholt zu haben; auch wenn das an der klaren Niederlage nichts ändert.“

Kegelfreunde Sembach - SKC 46 Kronau 8:0 (3473:3215). Im Match des Spitzenreiters gegen den Tabellenachten aus dem Landkreis Karlsruhe marschierten die Sembacher vom Start bis ins Ziel durch. Kronau war kein Prüfstein. Pressewart Lukas Lamnek: „Die 120er Truppe hat heute den nötigsten Aufwand betrieben. Die Leistung war gut, aber nicht auf dem Niveau der letzten Wochen. Thomas Eichenauer (616, persönliche Bestleistung) und Markus Tiedemann (602) stachen aus der kompakten Leistung heraus. Das Ziel, den Gästen nicht den Hauch einer Chance zu lassen, haben wir erfüllt, und damit bin ich am Ende des Tages zufrieden.“ Der 8:0-Sieg in der Übersicht: Markus Wagner 3:1 (561:532), Tobias Bauer 2:2 (564:562), Thomas Eichenauer 3:1 (616:532), Markus Tiedemann 2:2 (602:578), Matthias Tiedemann 4:0 (561:492), Mark Nickel 3:1 (569:519).

TSG Kaiserslautern II - TuS Gerolsheim 2:6 (3502:3570). Fast hätte es gereicht, um den in den Titelkampf verstrickten Tabellenvierten der LfV-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden aus den Angeln zu heben. Nach zwei faszinierenden Durchgängen, in denen Christian Engel und Lucas Hantke ihre Duelle verloren, dafür aber Jan Rohde und Andreas Nikiel jeweils 3:1 sicher punkteten, lag beim Stand von 2:2 (2389:2395) mit nur sechs Kegeln weniger eine Überraschung in der Luft. Dazu kam es aber nicht, denn im Finale drehten die Gerolsheimer mit Uwe Köhler gegen das Duo Benjamin Wagner/Mika Clemens 4:4 (570:524) und Kevin Günderoth gegen Alexander Schöpe 2:2 /(605:589) das Pfalzderby und verhinderten damit eine Gerolsheimer Pleite gegen die enttäuschten Lauterer.

LfV-Regionalliga Rheinland-Pfalz/ Nordbaden (Frauen/Mixed)

TSG Kaiserslautern - KV Mutterstadt 3:3 (3301:3301). Beide Teams befinden sich seit drei Spieltagen im Aufwind und lieferten sich ein begeisterndes Pfalzderby. Am Ende teilten sie sich schwesterlich die Punkte. TSG-Trainerin und Pressewartin Alessia Kappler war glücklich: „Es war an Spannung kaum zu überbieten. Mit dem letzten Wurf retteten wir das Unentschieden. Sehr gut gestartet, folgten große Probleme im Mittelpaar. Wir kämpften uns jedoch immer weiter heran, und dass Jana Selke dazu noch mit 621 Kegeln eine persönliche Bestleistung im Finale schaffte, war die Krönung.“ Nach der mit 1:1 (1116:1102) hautengen Eröffnung von Manuela Krahl gegen Tanja Röther (4:0, 564:524) und Christine Nikiel gegen Ulrike Hindenburg (1:3, 552:499) schienen den Gastgeberinnen die Felle davonzuschwimmen. Ursache war, dass Iris Claudia Engel gegen Sandra Matheis (1:3, 511:499) und Mirjam Hantke gegen Bianca Assenmacher (1:3, 495:572) den gegnerischen Doppelschlag nicht verhindern konnten. Umso größer waren die Freude und der Jubel nach dem dritten Durchgang bei den Gastgeberinnen. Kampf- und nervenstark verhinderten Christine Sprengard gegen Sandra Matheis (3:1, 558:531) und Jana Selke gegen Stefanie Gebhard (2:2, 621:597) die drohende Heimniederlage.

DCU-Regionalliga Rheinhessen/Pfalz

SKC Monsheim II - Kegelfreunde Sembach 5475:5636. Das 200er-Team ließ dem mit nur einer Niederlage heimstarken SKC Monsheim II auf eigener Anlage keine Chance. Beim starken Auftakt der Gastgeber mit Frank Breyvogel (965) und Andreas Schork (963), in dem Andreas Rügheimer (897) schwächelte, hielt Sven Hien (995) den Tabellenführer im Spiel – der Rückstand mit 36 war verkraftbar. Im weiteren Verlauf nahmen die Ex-Monsheimer Valentin Hudel (954), Christian Schenk (953) und Jonas Hudel (949) das Heft in die Hand und brachten den Sieg unter Mithilfe von Andreas Rügheimer (897) und Jürgen Giehl (888) nach Hause. Obwohl es offiziell der letzte Saisonspieltag war, ist die Runde noch nicht beendet. Bedingt durch die Verlegung von Spielen, die nach Ende der Runde nachgeholt werden, ist der Kampf um die Meisterschaft weiter offen. „Hier sitzt uns die TSG Haßloch noch im Nacken“, sagt Lukas Lamnek. Eventuell fällt die Entscheidung aber schon im Nachholspiel AN Dellfeld gegen Kegelfreunde Sembach (Dienstag, 29. März, 17.30 Uhr) im Bürgerhaus Dellfeld. „Dort heißt die Zielsetzung ohne Wenn und Aber erneut Auswärtssieg. Das Team wurde auch entsprechend informiert“, lautet die klare Ansage des Pressewarts.