Parallel zur Schließung der Eisbahn auf dem Gartenschaugelände muss auch die Skateranlage geschlossen werden. Das teilte Jürgen Jäger vom Stadtjugendring mit.

Für die Scooter- und Skateboardfahrer gebe es jedoch auch zwei gute Nachrichten. Nach einer Beteiligung von Jugendlichen werde ein neues Element auf der Skateranlage aufgebaut, das ab der offiziellen Gartenschau-Öffnung am 1. April nutzbar sein soll. Außerdem veranstaltet der Stadtjugendring Kaiserslautern am Samstag, 7. Mai, in Kooperation mit der Gartenschau und dem Referat Jugend einen Event auf und um die Skateranlage, bei dem es unter anderem Workshops und Wettbewerbe rund um das Scooter- und Skateboardfahren und verschiedene andere Aktionen geben wird, kündigt Jürgen Jäger, Vorsitzender des Stadtjugendring Kaiserslautern, an.