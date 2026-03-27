Es darf wieder geskatet werden: Nach der Winterpause tummelten sich am Freitag rund 40 Skater an der Anlage in der Ludwigstraße. Der Skateverein erneuerte seinen Wunsch.

Die Skaterampe in der Ludwigstraße ist wieder in Betrieb – und kommt weiter richtig gut an. Direkt zur Saisoneröffnung kamen mehr als 40 Kinder und Jugendliche auf ihren Skateboards und Rollern auf die Anlage, die Tim Kopta, Vorsitzender der Skate Rats, in den vergangenen Wochen wieder hergerichtet hat. Teile der Fahrbahn mussten ausgebessert, die Geländer verkleidet und die Holzteile abgeschliffen werden, damit sich keiner daran verletzt, berichtete der selbstständige Tischler Kopta. „Super, dass der Skatepark wieder offen hat“, sagte er. Für die jungen Menschen in Kaiserslautern sei er ein super Angebot. Der Verein wünscht sich, dass eine Dauerlösung geschaffen wird, ist dazu auch mit Parteienvertretern und dem Jugendparlament im Gespräch. Er sei zuversichtlich, dass es in jedem Fall mit der Skateanlage weitergehe.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) versprach: „Wie lange wir diese Rampe hier erhalten können, kann ich nicht sagen. Aber dass wir gemeinsam an einer dauerhaften Lösung arbeiten, ist gemeinsame Übereinkunft.“ So hatte sich der Stadtrat im November mit breiter Mehrheit dafür ausgesprochen, die provisorische Anlage – deren Holzbauteile nicht dauerhaft wetterbeständig sind – so lange wie möglich instandzuhalten, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Die Verwaltung ist zudem damit beauftragt, einen Entwurf für einen Platz zu erarbeiten, auf dem Jugendliche nicht nur skaten können, sondern auch andere Sportmöglichkeiten wie ein Basketballfeld und ähnliches vorfinden.

Die Skateanlage Ecke Ludwigstraße/Benzinoring wurde im vergangenen Frühjahr nach monatelangem Hickhack um einen geeigneten Standort eingeweiht.