Rats- und Ausschusssitzungen, die im Ratssaal der Verbandsgemeinde stattfinden, könnten künftig womöglich online übertragen werden. Auf Initiative der CDU im Verbandsgemeinderat wird die Verwaltung prüfen, wie dies rechtlich und technisch umgesetzt werden könnte. Digitalisierung heiße auch, dass der Bürger mehr Zugang zur Verwaltung, zum kommunalen Geschehen erhalte, führte Nicolas Ventulett im Verbandsgemeinderat aus. Die digitale Übertragung solcher Sitzungen sieht er als einen Bestandteil davon an. Das Ansinnen begründete der CDU-Mann unter anderem damit, dass Weilerbach mit der frühen Einführung des Ratsinformationssystems oder moderner Medientechnik im neuen Ratssaal schon Vorreiter in Sachen Digitalisierung gewesen sei. Zudem würden mit den Online-Sitzungen mehr und auch jüngere Zuschauer erreicht. Auch Sachverständige könnten so online angehört werden.