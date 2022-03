Die für Donnerstag geplante Sitzung des Regionalausschusses ist krankheitsbedingt abgesagt worden. Zum ersten Mal in der aktuellen Legislaturperiode sollte das Gremium, dem jeweils acht gewählte Mitglieder aus Stadtrat und Kreistag angehören, tagen. Diskutiert werden sollte die interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenpotenzialstudie aus dem Jahr 2018, die aufweist, wo in Zukunft noch Ansiedlungen möglich sein sollen. Im Stadtrat war darüber auszugsweise schon einmal berichtet worden. Zudem sollten die Weichen zur Gründung eines Industrie- und Gewerbeflächen-Zweckverbandes gestellt werden.

Weichenstellung für Zweckverband

„Entscheiden müssen darüber final die Parlamente von Kaiserslautern und dem Landkreis, Stadtrat und Kreistag“, hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) auf Anfrage erklärt. Sein Ziel sei aber schon, schnellstmöglich eine Empfehlung zu treffen, diesen Weg zu gehen. Weichel betonte, er sei ein Verfechter der Zwecksverbands-Lösung, schon deshalb, weil es bei der gemeinsamen Entwicklung von Flächen nach diesem Modell ganz andere Möglichkeiten gebe, an Fördermittel zu kommen, auch an EU-Fördermittel. Es habe dazu auch schon Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium in Mainz gegeben. Militärflächen, die umgewandelt werden sollen, könnten so gemeinsam von Stadt und Landkreis vermarktet werden. Wobei das angesichts der jüngsten Aussagen vonseiten des amerikanischen Militärs und auch dem Krieg in der Ukraine eher keine Perspektive darstelle. Zur Umnutzung des Quartermaster-Areals, knapp zehn Hektar, will Weichel demnächst Gespräche führen.