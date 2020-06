Die Sitzung des Ortsbeirats Siegelbach am Dienstagabend ist geplatzt. Zu der Sitzung waren nur vier Mitglieder der FWG-Fraktion und der von seinem Amt als SPD-Ortsvereinsvorsitzender zurückgetretene Rudolf Klemmer erschienen. Das bedeutete, dass der Ortsbeirat nicht beschlussfähig war und damit nach sechs Minuten Wartezeit durch Ortsvorsteher Gerd Hach geschlossen wurde. Die SPD-Fraktion hatte, wie angekündigt, an der Sitzung des Ortsbeirats nicht teilgenommen. Die Fraktion hatte für ihren Schritt im Vorfeld die mangelhafte Zusammenarbeit zwischen ihr und dem Ortsvorsteher geltend gemacht. Auf Vorschlag von Ortsvorsteher Hach wurde die Sitzung in eine Informationsveranstaltung umgewandelt. Der stellvertretende Referatsleiter Stadtentwicklung, Christian Ruhland, informierte über den geplanten Radweg auf der Bachbahntrasse. krh