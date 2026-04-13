Mit einem sehr ambitionierten Konzertprogramm wartete das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern am Sonntag in der Fruchthalle auf.

Das Ensemble spielte ein denkwürdiges Repertoire, das jedem professionellen Kulturorchester zur Ehre gereicht hätte und hier einem Griff nach den Sternen gleichkam.

Ob nun Beethovens Egmont-Ouvertüre zum Auftakt oder die Wesendonck-Lieder von Wagner und dann die 4. Sinfonie von Brahms, der künstlerische Leiter Alexander Mayer ging volles Risiko, lehnte sich mit den rund 50 Sinfonikern weit aus dem sprichwörtlichen Fenster – ohne Netz und doppelten Boden und wurde am Ende doch belohnt.

Spielerische Glanzleistungen

Sorgt nun das Aushängeschild des regionalen Laienmusizierwesens für weitere Aufbruchstimmung durch spielerische und interpretatorische Glanzleistungen, so scheint einmal mehr die bürgerliche Gesellschaft im Umbruch: Viele leere Reihen und nur rund 150 Besucher dokumentieren eine Krise im Kreislauf zwischen künstlerischer Realisation und Rezeption. Es ist bezeichnend, dass sich auch schon zur Zeit Beethovens mit seiner Egmont-Ouvertüre ein Umbruch, ein Aufbegehren eines Helden gegen Willkürherrschaft und Unterdrückung in dramatischen f-moll-Akkordballungen ankündete. Freiheitskampf nach Goethes Trauerspiel hier, ein kosmopolitischer Geist später in Beethovens (am Konzertabend nicht aufgeführter) 9. Sinfonie, selbst Beethovens Zeit war politisch erschüttert und zeigte Parallelen zur Gegenwart: Damals zwischen französischer Revolution 1789 und Wiener Kongress 1815 und der Julirevolution 1830 waren es Ereignisse, die zu Veränderungen und Unruhen führten.

Ob Mayer und seinen Ausführenden bewusst war, wie viel Spannung in dieser damaligen Zeit und ihrer Musik, mit Dramatik und drängendem Impuls (wohin?) steckt? Jedenfalls reizte man deren thematische Substanz, diese Wucht in schroffen Akkordschichtungen im Kontrast zu sehnsuchtsvollen Bläsersoli konsequent und stringent aus.

Betörende Kantilenen

Was Beethoven und Brahms in ihren Werken durch die funktionale Harmonik (Funktionstheorie nach Hugo Riemann) noch ausdeuten, reichte dann Wagner bei Weitem nicht mehr aus: Nicht in seiner Biographie und aktionistischen Lebensführung mit antisemitischen Schriften wie das „Judentum in der Musik“ und seiner Beteiligung am Dresdener Maiaufstand: Die führte den steckbrieflich Gesuchten zur Flucht in die Schweiz und das war dann der gesellschaftspolitische Hintergrund für die Entstehung der am Sonntag sehr wirkungsvoll aufgeführten Lieder nach Gedichten von Mathilde Wesendonck, der Ehefrau seines dortigen Mentors. Kompositorisch zeigte Wagner nach dem Ausschöpfen der Funktionsharmonik von Beethoven und Brahms eine deutliche Neigung zur Ausweitung, ja Auflösung der klassisch-romantischen Tonalität, was im berühmten Tristan-Akkord gipfelte. In der Aufführung der Landkreis-Sinfoniker und der Sängerin Claudia Scheiner wirkte Wagners Kunst der Instrumentierung nachhaltig, er deutete klangmalerisch, in betörenden Kantilenen poetische Stimmungen aus und erinnerte in der Subtilität eher an Schuberts Liederzyklen als an den Zyklus Schönbergs „Verklärte Nacht.“ In der Innigkeit, Zartheit und den vielen stimmlichen Nuancen öffnete die Solistin in der aufgeführten Orchesterfassung (nach ursprünglichem Klavier-Begleitpart) alle Geheimnisse einer ergreifenden Gesangskunst: Verinnerlicht, ja fast entrückt und doch gleichzeitig sehr präsent bei den dramatischen Ausbrüchen. Dazu mit einer natürlich und sehr frei strömenden Stimme, ohne Manierismen. Die Orchesterbegleitung gelang vorzüglich, folgte subtil diesen seelischen Regungen, wirkte flexibel und sensibel.

Insgesamt konnte sich das Orchester mit seiner klanglichen Homogenität und Expressivität, seiner noblen Spielkultur mit präzisen, organisch fließenden Abläufen und sicheren Einsätzen bei allen Werken auszeichnen. In seiner Besetzung wirkte das Kollketiv ausgewogen und adäquat besetzt, alles floss wunderbar zusammen, ansatzbedingte Einschränkungen waren die Ausnahme.

Kompromiss- und schnörkellos

Mayer sorgte für eindeutige und klare Werkvorstellungen: Konzis, präzise, kompromiss- und schnörkellos und hielt zu drängendem Impuls an. Das akustische Problem der Fruchthalle mit sich klanglich verstärkenden Bläsern und vorne sitzenden, „gefilterten“ und gedämpften Streichern unterschätzte auch er, was vor allem beim Finalsatz, der Passacaglia, von Brahms zu Überreizungen führte. Ein Problem, das selbst regionale Kulturorchester allerdings auch verkennen, womit sich der Kreis im Statusvergleich auch wieder schließt.