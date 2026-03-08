„Legendäre Frauen“ lautete der verheißungsvolle Titel des jüngsten Sinfoniekonzertes der Deutschen Radio-Philharmonie (DRP) in der Lauterer Fruchthalle.

Angesichts des selbst von Schönrednern und Beschwichtigern nicht mehr zu übersehenden Besucherschwunds könnte der Titel zum Bumerang werden. Sind solche Klassikkonzerte irgendwann regional selbst „legendär“? Inzwischen kann der Besucherrückgang (früher gab es doppelt ausverkaufte Sinfoniekonzerte) nicht mehr nur der Pandemie zugeschrieben und demografisch erklärt werden. Da spielen vom „Unterbau“ der fehlenden oder ungenügenden Hinführung in Schulen und Kindergärten bis hin zur mangelhaften Marktforschung und Musikvermittlung viele komplexe Faktoren eine Rolle.

Ein attraktives Leitthema - wie jetzt „Künstlerinnen in Geschichte und Gegenwart“ - muss auch bedarfsgerecht vermittelt werden. Die im Raum schwebende Verkleinerung der DRP wirkt da zusätzlich kontraproduktiv; schmälert die stilistischen und programmatischen Möglichkeiten; schwächt das Angebot, was sicher nicht die Nachfrage steigen lässt. Eigentlich hatten ja die jetzt im Programm vertretenen Komponistinnen wie am Freitag Mélanie Bonis (1858-1937) in ihrer Zeit genau dieses Problem: den Weg von der Hochbegabung hin zu einem interessierten Publikum und die Notwendigkeit, Mentoren zu finden. Bonis fand ihn in César Franck, ihre Kommilitonen waren immerhin illustre Kreise mit Künstlern wie Debussy oder Chausson.

Legendäre Frauen

Die Frage, warum ihre damalige Popularität nach dem Ersten Weltkrieg versiegte und welche Faktoren letztlich Ruhm und Ansehen dauerhaft sichern, ist eine nicht eindeutig zu klärende. Vielleicht klingt es paradox, dass Bonis’ aufgeführter ursprünglicher Klavierzyklus ausgerechnet selbst „Femmes de legende“ lautete. Er charakterisiert und glorifiziert berühmte Frauengestalten aus Mythologie, Literatur und Geschichte. Die DRP und ihr sehr um Details, Klangfarben und die jeweilige Charakteristik von dargestellten Episoden bemühter Dirigent Michael Schønwandt taten alles nur Erdenkliche, um dieses Klanggemälde im Stil sinfonischer Dichtungen gebührend zu realisieren.

Nicht nur die beachtliche kompositorische Substanz selbst, sondern vor allem die hohe Kunst der Instrumentierung, der Verdichtung und Auflösung von Klängen und der gesamte architektonische Spannungsaufbau verrieten eine hohe kompositorische Meisterschaft, die an Richard Strauss oder Wagner erinnerte. Es zeigte sich einmal mehr, dass der im 20. Jahrhundert verstärkt einsetzende Starrummel um Dirigenten auch seine Berechtigung hat. Michael Schønwandt ist zumindest ein Dirigent, der manche (aber nicht alle Stimmgruppen) bei der Ausdeutung von Partituren inspiriert, diszipliniert unkoordiniert.

Paul Lewis am Klavier

Das war besonders bei Mozarts Klavierkonzert in B-Dur offensichtlich. Mit Ausnahme der tiefen Streicher (sie schienen zu glauben, stützende kurze Akkorde seien kraftvoll dominante Soli) zeigte sich ein sensibles Reagieren in dialogischer Verbundenheit mit dem Solisten Paul Lewis. Der wies dem in der Besetzung reduzierten Orchester den Weg in eine von zarter Durchsichtigkeit und Klarheit geprägte „Glückseligkeit“. Etwa im beseelten Larghetto mit betörend schön ziselierten und zelebrierten Kantilenen. Auch das im Stil einer Arabeske oder Burleske gehaltene Rondo inspirierte viele Pulte, es dem so feinsinnig und überlegt gestaltenden Solisten gleichzutun. Was immer besser gelang und bestätigte: Die DRP ist auf einem sehr guten Weg, sofern man ihr Entfaltungspotenzial zugesteht.

Ob man nach einer eher unbekannten Komposition von Bonin nun eine weitere außerhalb des Standardrepertoires in diesen Krisenzeiten präsentiert, bleibt umstritten. Immerhin zeigte der Bonin-Zeitgenosse Carl Nielsen, dass er mit seiner zündenden Idee einer allegorischen Ausdeutung der menschlichen Temperamente nach der Lehre von Hippokrates eine Quelle der Inspiration gefunden hat. Seine Ausformungen sind überzeugend. Die klangliche Gestaltung der zur Übertreibung neigenden Besetzung der DRP war es nicht immer. Weniger ist oftmals mehr und die Musik wirkt auch durch sich selbst. Sie braucht nicht die Brechstange in fulminanter klanglicher Brachialgewalt.