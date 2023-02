Unter dem Titel „Abgründige Schönheit“ steht das Sinfoniekonzert am Freitag, 3. März, ab 20 Uhr in der Fruchthalle. Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) ist unter Dirigent Matthias Foremny zu erleben.

Solist dieses Abends in der Reihe der Konzerte der Stadt Kaiserslautern ist der Pianist Jonathan Fournel. Der in Saarbourg geborene und an der Hochschule für Musik Saarbrücken ausgebildete Musiker bringt sein Steckenpferd auf die Bühne: das 1. Klavierkonzert von Fréderic Chopin.

Weiter auf dem Programm und Grund für den Konzerttitel: Sebastian Fagerlunds „Isola für Orchester“. Die Komposition nimmt Bezug auf die Insel Själö vor Finnlands Südwestküste, heute ein idyllisches Ferienziel, früher aber diente sie der Isolierung von Aussätzigen und Geisteskranken. Sebastian Fagerlund, Jahrgang 1972, ließ sich durch die Aura dieses Ortes, das Ineinander von Frieden und Grausamkeit, zu der laut Veranstalter „abgründig schönen sinfonischen Dichtung“ inspirieren. Außerdem erklingt Alexander Glasunows 1893 komponierte 4. Sinfonie in Es-Dur op. 48

Vor dem Konzert findet am 3. März um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, bei Thalia, bei der Ticket-Hotline 01806 57 00 00 oder im Internet bei Eventim.