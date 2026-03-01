Im Heimspiel gegen Herxkeim wollte der Verbandsliga-Abstiegskandidat SV Morlautern die Wende einleiten. Das draus nichts wurde, lag auch zu einem guten Teil am SVM selbst.

Was dem SV Morlautern vor diesem richtungsweisenden Verbandsligaspiel Hoffnung machte, war der Wochentag, an dem es stattfand. Freitagabendspiele unter Flutlicht, das inspirierte sie schon so oft zu tollen Leistungen und Siegen. Doch das ist Vergangenheit. Der Nimbus ist futsch. An seiner Zerstörung arbeitete das Heimteam kräftig mit.

Das Spiel gegen Herxheim lief noch keine volle Minute, da fing sich der SV Morlautern auch schon den ersten Gegentreffer ein. Es ging einfach zu flott für die schwächste Abwehr der Liga. Der wohl schnellste rechte Außenverteidiger der Liga, Bastian Sommer, brachte die Südpfälzer mit einem Blitztor in Führung. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Heimmannschaft von diesem Schock erholt hatte. Als die Gäste eine Zeitstrafe bekamen, bot sich den zehn Minuten lang mit einem Mann mehr spielenden Morlauterern die Chance, den Rückstand aufzuholen. Es war übrigens nicht die einzige Zeitstrafe der Herxheimer, die sich gegen Ende der Partie noch eine zweite und zudem noch eine Rote Karte einhandelten. Letztere führte zu heftigen Reaktionen auf der Gästebank. Davon später mehr.

Überzahl verpufft

Die Minuten der Überzahl verflogen, ohne dass die Morlauterer auch nur im Entferntesten ein Spiel aufzuziehen vermochten, das irgendetwas mit Powerplay zu tun hatte. Das monierte der Morlauterer Coach Daniel Graf nach der Partie – diese Reaktionslosigkeit seines Teams.

Dass sie nur mit 0:1 zurücklagen, war fast die ganze erste Halbzeit das einzig Bemerkenswerte im Spiel der Morlauterer. Die junge Truppe war bemüht, offenbarte aber Defizite im Raumgefühl und im taktischen Spielverständnis. Eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters – nicht die einzige an diesem Abend – eröffnete den Morlauterern die Möglichkeit zum Ausgleich. Die Aktion des Herxheimers Dani Thon an Wilson Rodolfo im Strafraum wertete der Unparteiische als Foul und verhängte einen Elfmeter. Felix Bürger trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum schmeichelhaften 1:1 (44.).

Noch einmal Spannung

Morlautern durfte wieder hoffen, dass es auch diesmal mit einem Freitagabendsieg klappen könnte. Aber überaus schnell folgte die Ernüchterung. Nach einer Flanke köpfte Christoph Wörzler – völlig unbelästigt von Morlauterer Abwehrspielern – das 1:2 (49.). Nur sechs Minuten später zeigte sich sein Teamkollege Adnan Rizvanovic als Kunstschütze, als er einen Eckball direkt zum 3:1 für Herxheim verwandelte. „Die Gegentore sind zu einfach gefallen“, bemerkte nach der Partie Marc Groß, der in der kommenden Saison das Morlauterer Team coachen wird. Seine Hoffnung, ein Verbandsligateam übernehmen zu können, dürfte nach dem Herxheimspiel auf null gesunken sein.

Nach dem für sie deprimierenden Doppelschlag ließen sich die Morlauterer aber nicht hängen. Es gelang ihnen sogar, noch einmal Spannung ins Spiel zu bringen. Durch Rodolfos Kopfballtor zum 2:3-Anschlusstreffer (62.). Auch als die Gäste durch einen unumstrittenen und von Wörzler verwandelten Strafstoß – der Morlauterer Keeper Ibrahim Al Menkar hatte Trey Hlywka zu Fall gebracht – ihre Führung auf 4:2 ausbauten (72.), steckte der SVM nicht auf und stürmte weiter.

Aufregung um Rote Karte

Obwohl das Spiel da schon entschieden war, schäumten die Gemüter noch mal hoch, als der Referee dem Herxheimer Mathis Mankopf die Rote Karte wegen einer Notbremse zeigte (86.). Keine umstrittene, sondern eine falsche Entscheidung. Gelb wäre die richtige Farbe gewesen. Auf der Gästebank führte das zu heftigen Unmutsäußerungen, worauf der Schiri dem Herxheimer Trainer Jens Bodemer die Rote Karte zeigte. Die Strafe habe er bekommen, weil er protestiert und die Hände hochgenommen habe, sagte der Coach und erzählte noch, dass der Schiedsrichter das als „konfrontatives Verhalten“ bezeichnet habe.

Zum Protestieren war den Morlauterern nicht zumute. Bei ihnen herrschte Enttäuschung nach der Pleite. Trainer Graf haderte mit den „simplen Gegentoren“, stellte aber klar, dass er die Saison noch nicht abgeschrieben habe. „Wir ziehen das durch.“ Elf Spiele bleiben der notorisch sieglosen Truppe noch bis zum Rundenende. Ein Freitagabendspiel steht für sie noch einmal auf dem Spielplan: das Stadtderby beim TuS Hohenecken.