Der Silvesterstraßenlauf des SV Kottweiler-Schwanden ist abgesagt worden. Am 31. Dezember 2021 hätte der zehn Kilometer lange Straßenlauf seine 48. Auflage erlebt, und zahlreiche Sportler hatten sich auf dieses besondere Ereignis gefreut, mit dem sie traditionell das Jahr beschließen. 170 Voranmeldungen gab es bereits, so viele wie noch nie. Der Vorsitzende des SV Kottweiler-Schwanden, Christopher Völker, schätzte, dass in diesem Jahr 800 bis 1000 Läufer gekommen wären, doch die pandemische Lage habe schließlich zu der schweren Entscheidung geführt, den Lauf abzusagen.

Mehr dazu lesen Sie hier