Obwohl in diesem Jahr wieder geböllert werden durfte und keine Corona-Beschränkungen galten, ist die Silvesternacht aus Sicht der Stadtinspektionen Kaiserslautern recht ruhig verlaufen. Laut Polizei kam es zu kleineren Schlägereien, die rasch geschlichtet werden konnten, auch einige betrunkene Fahrer wurden gestoppt.

So nahmen die Beamten beispielsweise einen 24-Jährigen am Pfaffplatz in Gewahrsam. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Neujahr hatte ein Passant bei der Polizei gemeldet, dass ein Mann einen Kontoauszugsdrucker in der Sparkassen-Filiale Pfaffplatz beschädigt hat. Außerdem gab der Anrufer an, von dem Mann geschlagen worden zu sein. Vor Ort trafen die Beamten auf den 24-Jährigen, der direkt die Fäuste gegen die Polizisten erhob. Weil er sich aggressiv verhielt, wurde er gefesselt, wogegen er sich laut Polizei wehrte und versuchte, die Beamten anzuspucken. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Außerdem untersagte die Polizei gleich mehreren E-Scooter-Fahrern die Weiterfahrt, weil sie alkoholisiert unterwegs waren. Die Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren kontrollierte die Polizei an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Die Alkoholtests ergaben Werte von 0,9 bis 1,35 Promille, so die Polizei.

Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz stellte die Polizei zudem zwei Schreckschusswaffen sicher. Um kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten einen alkoholisierten 22-Jährigen, der im Bereich der Stiftsstraße in die Luft schoss, etwa eine halbe Stunde später wurde zudem ein 41-Jähriger in der Spittelstraße kontrolliert. Beide Männer hatten nicht die erforderliche Erlaubnis zum Besitz der Schreckschusswaffen, so die Polizei. Die Waffen wurden sichergestellt.

Außerdem konnte die Polizei in der Altstadt einen Mülleimerbrand verhindern. Laut Polizei waren vermutlich zuvor angezündete Feuerwerkskörper im Eimer entsorgt worden. Mit Wasser konnten die Beamten einen Brand im schon qualmenden Eimer verhindern.