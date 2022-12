Na? Wird denn am letzten Tag des Jahres auch der Biergarten öffnen? „Es wär’ zu überlegen“, zieht Markus Schäffner angesichts des nahenden Frühlings ungewöhnliche Maßnahmen in Erwägung. Tische und Stühle stehen noch vor der Tür zur Stube im Fachwerk-Gemäuer.

Aber mal im Ernst: Natürlich wird am Silvesterabend wohl kein Gast da draußen sitzen, auch wenn der Abend noch so lauschig geraten sollte angesichts prognostizierter Frühlingstemperaturen. Doch jeder darf selbstredend jederzeit – vor allem kurz vor Mitternacht – das Haus verlassen, um draußen Rauch, Radau und Feinstaub zu produzieren. Klar, dass auf dem Martinsplatz geböllert und mittels Feuerwerk das neue Jahr erschreckt wird.

Früh in der Gastro-Szene Blut geleckt

Markus Schäffner freut sich riesig auf Silvester. Auch wenn er zu jenen gehört, die immer dann arbeiten müssen, wenn andere sich’s gut gehen lassen – so blüht es ihm auch zu Silvester. Der Ur-Lauterer ist Mit-Inhaber des Restaurants St. Martin. Das Lokal im Schatten der gleichnamigen Kirche, gesegnet aber auch mit Sonne dank Südfront zum Martinsplatz, wird Silvester knallvoll sein. „Ausgebucht“, gut und gerne 80 Gäste kommen. Zu zweit oder in Gruppen bis zu zehn. Jung? Alt? Irgendwas dazwischen? „Von 18 bis 80“, spannt Schäffner den Bogen, heilfroh, dass St. Martin in der Gunst von Leuten jeden Alters steht.

Vor 32 Jahren hat der damalige Student in die Gastronomie gefunden. Hat in Holzwurm, Spinnrädl, Pfalztheater-Lokal Blut geleckt. Längst aber hüpft er nicht mehr umher, um Gästewünsche zu erfüllen, vielmehr zieht er seit 22 Jahren selbst die Fäden. Schäffner ist Gesellschafter im St. Martin, das so einige Jährchen länger schon („eigentlich ewig“) Geschäftsführer Reinhold Mäder maßgeblich mit lenkt. Die Rollenverteilung? Mäder wirkt im Bürostübchen und Schäffner tobt an der Front.

Was Schmackhaftes gibt’s auch

Corona hat zweimal in Folge den „Rutsch“ ins neue Jahr verhagelt. „Es war trotzdem okay, angesichts der Beschränkungen“, schaut er nicht unzufrieden zurück. Schön aber, dass nun wieder ohne jeden Zwang gefeiert werden dürfe. „Wir wollen dies so angenehmen wie möglich machen“, sagt Schäffner.

Ach ja, was wenig überraschen dürfte: Es gibt im St. Martin was Gutes zu essen. Was denn? „Was das Herz begehrt.“ Die Tafel preist ein Silvester-Menü an, gleichwohl darf à la carte getafelt werden. Auch wenn das harte Arbeit verheißt: Denn mit nur einer zusätzlichen Servicekraft will das Stammteam alles stemmen. Klappt das? Sollte keiner krank werden, ist der Wirt davon überzeugt. Er selbst sei für den Abend topfit, betont der Ex-Wasserballer. „Genauso fit wie vor 25 Jahren, nur das Wasser ist zähflüssiger geworden ...“