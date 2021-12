Die Polizei kündigt an Silvester besondere Kontrollen mit Blick auf Verstöße gegen Strafvorschriften und die derzeit geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz an.

Öffentliche Plätze, an denen in den Vorjahren viele Feiernde zusammengekommen waren, sollen verstärkt kontrolliert werden. Derzeit dürfen nichtimmunisierte Personen im öffentlichen Raum nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands zusammen sein. Geimpfte und Genesene dürfen sich im öffentlichen Raum mit höchstens neun weiteren geimpften oder genesenen Personen treffen. In beiden Fällen zählen Kinder bis 14 Jahre nicht mit.