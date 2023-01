Das neue Jahr war gerade eine Stunde alt, da wurde am 1. Januar die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zum ersten Einsatz alarmiert. Am Holler brannte ein Gartenhaus. Da das Feuer unter dem Stichwort „Brand Nebengebäude“ gemeldet wurde, rückte ein kompletter Löschzug in das Wohngebiet aus, teilt Harald Layer von der Freiwilligen Feuerwehr mit. Letztendlich habe das kleine Gerätehaus aus Blech schnell gelöscht werden können. Niemand sei verletzt worden. Vermutlich habe eine Silvesterrakete das im Gartenhaus gelagerte Material entzündet, heißt es zur möglich Brandursache.