Ein respektvolles Miteinander und Zivilcourage sind ihr wichtig. Dafür setzt sich Silke Gorges seit vielen Jahren ein. „Respektvolles Miteinander und Zivilcourage sind heute mehr denn je gefragt“, erinnert die Trainerin für Coaching, Mediation, Gewaltprävention und Teambildung an Ausschreitungen in der Gesellschaft und an Angriffe auf die Demokratie.

„Zivilcourage hat etwas mit Werten zu tun“: Um sie zu achten und zu wahren, hat Silke Gorges in Kaiserslautern in den vergangenen Jahren den Aktionstag „Tag der Zivilcourage“