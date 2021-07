In einer Vorstandssitzung des SPD-Gemeindeverbandes Enkenbach-Alsenborn wurde Silke Brunck einstimmig als Kandidatin für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde vorgeschlagen. Die 41-jährige Ortsbürgermeisterin von Neuhemsbach und Fraktionsvorsitzende der SPD im Verbandsgemeinderat bedankte sich für das eindeutige Votum, zeigte sich kämpferisch und ist überzeugt, „mit der Unterstützung vieler engagierter SPD-Mitglieder“ einen erfolgreichen Wahlkampf führen zu können. Brunck möchte sich bei einem Wahlsieg „für sozial gerechte Lösungen einsetzen und im Dialog mit den Bürgern die erfolgreiche Entwicklung der Verbandsgemeinde (VG) fortsetzen“. Sie wäre bei ihrer Wahl die erste Frau an der VG-Verwaltungsspitze in Enkenbach-Alsenborn. Derzeit sitzt Andreas Alter (SPD) auf dem Chefsessel des Rathauses.