Die Trainerin des Budokan Karateverein Kaiserslautern wird für ihr langjähriges Engagement rund um den Karatesport geehrt.

Sandra Gutzmer, Karateka mit der A-Trainer- und der A-Prüferlizenz , wurde vom rheinland-pfälzischen Karateverband für ihr Engagement im Karatesport ausgezeichnet. Die Trägerin des 5. Dan in der Stilrichtung Shitoryu gehört dem Budokan Karateverein Kaiserslautern an und steht dort als Trainerin auf der Matte. Zudem vertrat sie von 2008 bis 2025 als Frauen-Referentin die Interessen der Frauen im Karateverband des Landes Rheinland-Pfalz. 2024 und 2025 war sie Bundesfrauen-Referentin im Deutschen Karateverband. Gunar Weichert, Präsident im rheinland-pfälzischen Karateverband ehrte sie jetzt mit der Ehrennadel in Silber.