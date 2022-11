Bei der südwestdeutschen Einzelmeisterschaft der U15-Judoka hat sich der Judonachwuchs aus der Sporteliteschule in Kaiserslautern, dem Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG), gut vorgestellt.

„Die Leistungen der jungen Judoka zeigen allesamt Zukunftsaussichten“, äußerte sich Aydin Kempirbaev, der HHG-Judotrainer, sehr zufrieden nach der in Siershahn im Rheinland ausgetragenen Meisterschaft. Mit Silber kehrte Laura Geiß in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm zurück nach Kaiserslautern. Gabriela Pereskocka gewann in dieser Klasse Bronze. Lina Stark stand am Ende in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 48 kg ebenfalls auf Platz drei.

Bei den Jungs verpassten Leon Herrmann (bis 46 kg) und Bogdan Prasko (bis 50 kg) die Bronzemedaille nur knapp. Die restlichen Mitglieder des HHG-Teams, Noah Njonga bis 60 kg, Paul Steinbrenner bis 66 kg und Maxima Zink bis 52 kg, schieden vorzeitig aus. „Sie nahmen Erfahrung mit nach Hause, die nun zusätzliche Motivation für das Training darstellt“, so der Trainer. Bis auf Bogdan Prasko, der für den TV Merzig startet, sind alle anderen für den JSV Kaiserslautern unterwegs.